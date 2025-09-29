Cosas que debe saber sobre la actividad policial federal en Chicago, Portland y Memphis

Agentes federales armados patrullaron las calles del centro de Chicago el domingo y el presidente Donald Trump convocó a 200 soldados de la Guardia Nacional para desplegarlos en Portland, Oregón, una medida a la que el gobernador se opuso firmemente y que inmediatamente provocó una demanda que decía que Trump excedió su autoridad.

Los últimos ejemplos de una creciente presencia militar y policial federal en ciudades estadounidenses ocurrieron mientras Memphis se preparaba para la llegada de autoridades federales adicionales, incluidos agentes de inmigración y de control de drogas , que el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, dice que espera que ocurra esta semana.

El domingo en Chicago, decenas de agentes federales armados, con equipo táctico completo, recorrieron las calles de algunas de las zonas turísticas y comerciales más importantes de la ciudad. Esto ocurre en medio de un aumento en la aplicación de medidas migratorias que comenzó a principios de este mes, incluyendo repetidos conflictos en un edificio de ICE en Broadview, al oeste de Chicago, donde las autoridades federales dispararon gas pimienta y gas lacrimógeno contra los manifestantes el viernes y el sábado.

La orden de Trump sobre el despliegue de tropas se produjo un día después de que anunciara en redes sociales que ordenaba al Departamento de Defensa «proporcionar todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra». Trump afirmó que la decisión era necesaria para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La gobernadora Tina Kotek afirmó que la descripción de Trump era una narrativa falsa destinada a fomentar el conflicto.

Las medidas siguen a la ofensiva de Trump contra el crimen en el Distrito de Columbia y a las acciones en Los Ángeles en respuesta a las protestas de inmigración que se tornaron violentas con la llegada de las tropas .

A continuación se presenta un resumen de la actividad potencial y actual de aplicación de la ley federal en Chicago, Portland y Memphis.

Chicago

El domingo, agentes federales marcharon por la Avenida Michigan, el río Chicago y barrios exclusivos, atrayendo la atención de compradores y familias que cenaban en las terrazas. Muchos usaron sus teléfonos para grabar. Los activistas también siguieron a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, haciendo sonar silbatos y gritando.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, criticaron la repentina demostración física de fuerza.

“Mientras los habitantes de Chicago y los visitantes disfrutan de otro hermoso domingo, están siendo intimidados por agentes federales enmascarados que hacen alarde de armas automáticas sin razón aparente”, dijo Johnson en un comunicado.

Pritzker se hizo eco del mismo sentimiento.

“Esto no mejora la seguridad de nadie: es una muestra de intimidación que infunde miedo en nuestras comunidades y perjudica a nuestros negocios”, afirmó Pritzker en un comunicado.

Gregory Bovino , un agente de la Patrulla Fronteriza clave en la ofensiva migratoria de Los Ángeles, estaba entre los agentes que caminaron varios kilómetros cerca del centro de la ciudad.

Las autoridades federales han afirmado que el aumento de la presencia en Chicago tenía como objetivo arrestar a «lo peor de lo peor» de las personas que se encontraban en el país sin documentos y con antecedentes penales. Bovino declaró a The Associated Press que los agentes habían realizado «varios arrestos», pero se negó a especificar si las patrullas en el centro estaban dirigidas a personas específicas.

«Siempre tenemos un objetivo: cualquiera que esté aquí ilegalmente», dijo Bovino.

Durante el fin de semana, la tensión aumentó frente a un edificio de ICE en el suburbio de Broadview, a unos 19 kilómetros (12 millas) al oeste de Chicago. El viernes, agentes dispararon repetidamente agentes químicos contra una multitud de más de 100 manifestantes después de que algunos intentaran impedir que un coche circulara por la calle hacia el edificio de ICE. Balas de pimienta y botes de gas lacrimógeno impactaron contra la multitud, la mayoría de los cuales se mantuvieron alejados de la valla y no bloquearon el tráfico.

Manifestantes y periodistas describieron escenas similares el sábado.

La alcaldesa de Broadview criticó al ICE por acciones que, según ella, han puesto en peligro a la policía local, los bomberos, los residentes y los manifestantes. La policía de Broadview también inició una investigación penal por un «ataque no provocado» contra el vehículo de un reportero de WBBM-TV Chicago, alegando que agentes de inmigración dispararon una munición química.

En semanas anteriores, los manifestantes también habían intentado impedir que los vehículos de los agentes entraran o salieran de un patio contiguo al edificio.

En los últimos días , activistas y familiares de detenidos han expresado su preocupación por el hecho de que las instalaciones destinadas a procesar a los arrestados sean de facto un centro de detención plagado de condiciones inhumanas.

Trump previamente amenazó con enviar la Guardia Nacional a Chicago, pero aún no lo ha cumplido.

Portland

Trump dijo que ordenó el despliegue de 60 días de tropas de la Guardia Nacional de Oregón para lidiar con las “protestas violentas” que amenazan la seguridad de los centros de detención de inmigrantes y otras propiedades federales.

Dijo que las protestas “constituyen una forma de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos”.

En las recientes manifestaciones, se han contabilizado decenas de manifestantes, que se han concentrado en los alrededores de un edificio de ICE. Algunos agentes federales han resultado heridos y varios manifestantes han sido acusados ​​de agresión. Algunos manifestantes también afirman haber resultado heridos.

Kotek habló con Trump el sábado y afirmó que el despliegue era innecesario. Se negó a llamar a las tropas de la Guardia Nacional de Oregón, por lo que Trump lo hizo él mismo en una orden al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Poner a nuestras propias fuerzas armadas en las calles es un abuso de poder y un perjuicio para nuestras comunidades y nuestros militares”, dijo Kotek. “Es ilegal. Y hará que los habitantes de Oregón estén menos seguros”.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, declaró haber presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. de Oregón contra Trump, Hegseth y otros en nombre del estado y la ciudad de Portland. Solicita una orden judicial que bloquee cualquier despliegue, argumentando que Trump carece de autoridad, ya que la situación no constituye una invasión ni rebelión, ni una situación en la que las leyes federales no puedan ejecutarse de otra manera.

“Las comunidades de Oregón son estables, y nuestros funcionarios locales han sido claros: tenemos la capacidad de gestionar la seguridad pública sin interferencia federal”, dijo Rayfield. “Enviar 200 efectivos de la Guardia Nacional a proteger un solo edificio no es normal. Si le preocupa la seguridad en su propio hogar, haría algunas llamadas para cubrir las necesidades, no llamaría a un ejército”.

Memphis

Trump anunció a principios de este mes la creación de un grupo de trabajo de agencias federales del orden público para combatir la delincuencia en Memphis. La ciudad ha experimentado un alto número de delitos violentos, como robos de vehículos y homicidios, en los últimos años, pero tanto funcionarios demócratas como republicanos han señalado que la ciudad, de mayoría negra, está experimentando descensos este año en algunas categorías de delincuencia.

El gobernador Lee ha declarado públicamente que no espera el envío de más de 150 miembros de la Guardia Nacional a Memphis, aunque afirma que las cifras no están confirmadas. La ciudad anunció el viernes que no habrá tanques. Las tropas de la Guardia no realizarán arrestos ni estarán armadas a menos que las autoridades locales lo soliciten, declaró Lee el viernes.

No se sabe cuándo llegarán los miembros de la Guardia Nacional. Lee también indicó que 300 agentes de la Patrulla de Carreteras de Tennessee estarán en la región.

Los latinos en Memphis han expresado su preocupación de que los agentes de ICE aumenten su presencia en Memphis y detengan a personas que están en el país legalmente.

El sábado, decenas de personas marcharon hacia una plaza frente al Ayuntamiento para protestar contra el aumento de efectivos policiales. En una conferencia de prensa, los oradores afirmaron que, en lugar de tropas y agentes federales, Memphis necesita más fondos para la educación, la prevención del delito, los servicios para jóvenes y los hospitales.

Los funcionarios de Oregón han hecho comentarios similares.