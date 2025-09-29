Las nuevas leyes de Maryland que entran en vigor el 1 de octubre

Cientos de nuevas leyes entran en vigor el 1 de octubre en Maryland. Estas incluyen cambios en la conducción, el cannabis, la reforma de la justicia penal y la eliminación de medicamentos recetados.

Canabis:

Una nueva ley permite a los mayores de 21 años fabricar una cantidad de productos de cannabis o cannabis concentrado para consumo personal o para compartir entre adultos en una residencia privada. Esto solo es legal siempre que el proceso no utilice un disolvente volátil. Distribuir grandes cantidades sigue siendo un delito grave, y la ley también eleva los umbrales de delito para las sustancias controladas y aumenta las penas para la distribución a gran escala.

Derecho penal:

Conocida como la «Ley contra la Delincuencia Organizada Minorista», esta ley crea una «definición clara de la delincuencia organizada minorista , permite la recopilación de datos a nivel estatal y permite la agregación de los robos en diferentes jurisdicciones, cerrando una laguna crítica explotada durante mucho tiempo por los delincuentes». Las fuerzas del orden ahora pueden rastrear a los reincidentes y combinar los delitos en diferentes condados.

Otra ley reduce el plazo para solicitar la eliminación de los cargos penales. Permite presentar una petición un plazo determinado después del cumplimiento de la condena y amplía la lista de condenas por delitos menores que una persona puede eliminar. La ley tampoco permite que la Búsqueda de Casos Judiciales de Maryland muestre un cargo de posesión de cannabis si la condena fue posteriormente indultada por el gobernador.

La “Ley de Segunda Mirada” requiere que la Comisión de Libertad Condicional de Maryland considere la edad de las personas encarceladas al momento de decidir si conceder o no la libertad condicional.

Conduciendo:

A partir del 1 de octubre, las cámaras automatizadas de todo el estado comenzarán a emitir multas por niveles según el exceso de velocidad al conducir. La nueva estructura de niveles fue aprobada por la Asamblea General de Maryland y firmada por el gobernador Wes Moore en mayo.

Otra nueva ley ampliará los criterios para la conducción imprudente o agresiva . Conducir a una velocidad superior a 30 mph (48 km/h) se considerará conducción imprudente y sumará seis puntos en el expediente del conductor, además de resultar en una multa de $1,000, una pena de cárcel o ambas. Por conducción negligente, se sumarán dos puntos en el expediente del conductor, y la multa aumentará a $750.

La Ley de Identificación de Eric también entra en vigor el miércoles , lo que significa que los conductores pueden elegir que se agregue una «discapacidad no aparente» a su licencia. Esto permite a los conductores participar en el programa que colocará un emblema de mariposa en su identificación estatal o licencia de conducir. Esto indicará a cualquier persona que la consulte que el titular de esa licencia o identificación tiene una discapacidad que no es evidente a simple vista, como sordera, autismo, discapacidades del desarrollo o un problema de salud mental.

Eliminación de medicamentos:

Una nueva ley modifica el Programa de Depósito de Medicamentos con Receta para permitir la participación de otros estados e incluir la donación de medicamentos de venta libre. La ley aclara qué pacientes son elegibles para recibir los medicamentos donados.