Confirman la prohibición de posesión de armas en algunos casos no graves

La Corte Suprema de Maryland confirmó una ley estatal que prohíbe la posesión de armas por parte de personas que hayan sido condenadas a dos años o más de prisión, y la calificó de comparable a una prohibición de posesión de armas por parte de delincuentes, independientemente de que el delito subyacente haya sido un delito grave o no.

A pesar de una serie de recientes fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que han fortalecido enormemente los derechos de armas, el alto tribunal no ha sugerido que la Segunda Enmienda «prohíba la promulgación de leyes que prohíban la posesión de armas por parte de categorías de personas que la legislatura considere que presentan un peligro especial de mal uso», dijo el tribunal de Maryland el viernes.

La ley de Maryland es una de esas leyes, afirmó la opinión del juez principal de Maryland, Matthew Fader.

“Con base en nuestra conclusión de que el § 5-133(b)(2) [la ley impugnada] es el equivalente a una prohibición de posesión de armas de fuego por parte de delincuentes, y las reiteradas referencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos a tales prohibiciones como presuntamente constitucionales, concluimos que satisface el escrutinio de la Segunda Enmienda y es aparentemente constitucional”, escribió Fader.

Pero en un largo discurso disidente, el juez Jonathan Biran dijo que los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos se basan en un contexto histórico y que la mayoría no podía señalar ninguna ley anterior que “desarmara a un ciudadano que violara una norma legal de la sociedad pero que no fuera visto como una amenaza a la seguridad pública”.

“La conclusión lógica del análisis histórico de la Mayoría es que la Asamblea General puede hacer que infracciones como cruzar la calle de forma imprudente o exceder el límite de velocidad establecido sean la base para la descalificación permanente de armas de fuego, aumentando la pena máxima para esos delitos a prisión por más de un año”, escribió Biran en un documento disidente de 65 páginas, 22 de las cuales eran una historia de las leyes de armas británicas y estadounidenses.

La ley fue impugnada por Robert L. Fooks, quien fue acusado en el condado de Wicomico en 2021 por el presunto robo de armas de fuego a familiares para venderlas en casas de empeño. La acusación formal de 14 cargos incluía dos cargos por posesión de armas, basados ​​en la condena de Fooks en 2017 por «desacato criminal constructivo», por la que recibió una condena de 4 años y 6 meses.

La condena de 2017 se basó en el incumplimiento deliberado del pago de la manutención infantil, según los registros judiciales. El fallo determinó que el desacato penal constructivo es un delito consuetudinario que no constituye un delito grave ni un delito menor y no conlleva una pena mínima ni máxima.

Fooks se declaró culpable en 2021 de los cargos por posesión de armas y aceptó pagar una indemnización a un familiar a cambio de que se retiraran los demás cargos. Sin embargo, conservó su derecho a impugnar la condena por posesión de armas amparándose en la Segunda Enmienda.

Fooks alegó en apelación que su condena contraviene decisiones recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos que establecen que la carga de la prueba de la necesidad de restringir las armas recae en el estado, no en el individuo para proteger su derecho a poseerlas. Prohibir la posesión de armas por un delito no violento no es lo mismo que prohibir la posesión de armas a alguien condenado por un delito violento o un delito grave, argumentó.

El Tribunal de Apelaciones de Maryland discrepó y ratificó la ley que confirmaba las condenas de Fooks. El Tribunal de Apelaciones de Maryland coincidió, afirmando que la palabra ‘delito grave’ no tiene ningún sentido mágico, sino que los tribunales deben considerar la intención de los legisladores que decidieron qué delitos deberían justificar la prohibición de la posesión de armas.

“El denominador común de los estatutos de desposesión de armas de fuego por parte de delincuentes no es, por tanto, ninguna magia otorgada al uso de la palabra ‘delito grave’, sino una intención general de prohibir la posesión de armas de fuego por parte de personas que hayan cometido delitos que el respectivo órgano legislativo haya considerado lo suficientemente graves como para ser elegibles para una pena significativa de prisión”, escribió Fader.

En importantes fallos sobre la Segunda Enmienda a lo largo de los últimos 16 años, “los jueces que constituyen la mayoría de la Corte Suprema de los Estados Unidos han identificado leyes como la § 5-133(b)(2) como presuntamente legales”, escribió Fader, y Maryland debería hacerlo también.

“La Asamblea General, al igual que el Congreso de los Estados Unidos y otras legislaturas estatales de todo el país, ha concluido que a las personas condenadas por delitos graves no se les debe permitir poseer armas de fuego, independientemente de si los delitos particulares que cometieron previamente son en sí mismos violentos”, escribió.

Biran afirmó que la opinión mayoritaria estaba «bien redactada y sus conclusiones podrían demostrarse correctas después de que la Corte Suprema decida un caso como este», pero discrepó. La historia reciente de casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos ha descartado la inhabilitación permanente para poseer armas de fuego debido a una condena penal no violenta, escribió.

“Cuando el Estado intenta procesar a una persona por posesión de un arma de fuego basándose en una condena previa, el Estado cumple con su carga… si demuestra que la condena predicada fue por un delito de naturaleza violenta”, escribió Biran en su opinión discrepante.

“La condena principal del Sr. Fooks es por desacato penal constructivo. Este delito no es de naturaleza violenta”, escribió. “De ello se desprende que, en su aplicación al Sr. Fooks, el artículo 5-133(b)(2) de la Constitución de los Estados Unidos viola la Segunda Enmienda”.