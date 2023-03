Conductor que se estrelló contra una tienda de Apple acusado de asesinato

Un hombre de Massachusetts cuya camioneta se estrelló contra el escaparate de vidrio de una tienda Apple, matando a un hombre e hiriendo a casi dos docenas de personas, fue acusado de asesinato, dijeron los fiscales.

Bradley Rein, de 53 años, fue acusado formalmente por un gran jurado el martes por cargos de asesinato en segundo grado, homicidio de vehículo motorizado por operación imprudente y 22 cargos de asalto y agresión con un arma peligrosa en relación con el accidente del 21 de noviembre en un centro comercial. en el suburbio de Boston de Hingham, dijo la oficina del fiscal de distrito de Plymouth, Timothy Cruz, en un comunicado.

Rein estaba al volante de su Toyota 4Runner 2019 cuando se estrelló contra la tienda, matando a Kevin Bradley, de 65 años, de Wayne, Nueva Jersey, que estaba construyendo en el sitio, e hiriendo a otras 22 personas.

Los socorristas encontraron trabajadores y transeúntes administrando primeros auxilios a las víctimas, varias de las cuales resultaron gravemente heridas, dijeron las autoridades. Bradley fue declarado muerto en la escena.

Rein fue procesado previamente en el tribunal de distrito por cargos relacionados con el accidente, que su abogado en ese momento calificó de accidente. Se declararon inocentes en su nombre y fue puesto en libertad con una fianza de 100.000 dólares.

El nuevo cargo de asesinato traslada el caso a la Corte Superior de Brockton, donde será procesado en una fecha posterior, dijeron los fiscales. La oficina del fiscal de distrito no explicó por qué Rein fue acusado de asesinato.

“Estaba asombrado por el cargo”, dijo el miércoles la abogada de Rein, Joan Fund. “Mi cliente ha cooperado completamente con la investigación y espero responder todas las demás preguntas sobre este caso en la corte”.

Rein le dijo a la policía que estaba buscando una tienda de anteojos en el centro comercial cuando su pie derecho se atascó en el acelerador, según documentos judiciales. Dijo que usó su pie izquierdo para tratar de frenar, pero no pudo detenerse.

Rein le dijo a la policía que no tenía problemas médicos que pudieran afectar su capacidad para conducir y que no había consumido alcohol ni drogas. Una prueba de aliento mostró que no tenía alcohol en su sistema, dijeron las autoridades.

Varias víctimas han presentado demandas contra el dueño de la propiedad, el desarrollador, la administración de la propiedad, Apple y Rein, alegando negligencia.