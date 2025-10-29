Capturan en Perú a un jefe narco solicitado en extradición por EEUU

La policía antidrogas de Perú con apoyo de autoridades de Estados Unidos capturó a un jefe narco que abastecía a una red internacional que operaba en Norteamérica y Europa, informó el martes la institución.

La detención de Brucelee Bermudo ocurrió en la pequeña localidad de Chiriaco, en la selva nororiental del Perú, tras un operativo de seguimiento internacional.

Según un comunicado de la Dirección Antidrogas (Dirandro), Bermudo «lideraba una red criminal que exportaba grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, utilizando contenedores de cartón reciclado para camuflar la droga».

La organización estaba integrada por ciudadanos mexicanos, venezolanos y guatemaltecos, y operaba desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en Perú.

Bermudo de 42 años, quien fue trasladado a Lima, tenía orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).