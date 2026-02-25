California amplía servicios para inmigrantes en medio del impulso de deportación de Trump

El gobernador Gavin Newsom anunció el viernes la asignación de fondos estatales para ayudar a los inmigrantes afectados por la detención y la agenda de deportación masiva de la administración Trump.

Su oficina está liberando $35 millones que la Legislatura reservó en el presupuesto estatal para ayudar a los socios filantrópicos a conectar a las familias inmigrantes con asistencia alimentaria y otras necesidades básicas.

El dinero se suma a los fondos que California reservó para proporcionar recursos legales a los inmigrantes que enfrentan la deportación.

“Cuando las acciones federales generan miedo e inestabilidad, nuestra responsabilidad es apoyar a las familias. Esta inversión fortalece a los socios locales que ayudan a las personas a acceder a servicios legales y cubrir sus necesidades básicas durante un momento increíblemente difícil”, declaró Kim Johnson, secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California.

California encontró fondos para el apoyo a pesar de las graves restricciones presupuestarias. La oficina de Newsom prevé un déficit de 2.900 millones de dólares en el próximo año presupuestario, y el estado limitó la atención médica para inmigrantes no autorizados este año para ayudar a resolver un déficit mayor en 2025.

Un portavoz de Newsom afirmó que el gobernador ha estado escuchando directamente a familias inmigrantes y líderes comunitarios. «La gente tiene miedo de salir de casa, de ir a la escuela o al trabajo, y no puede permitirse comprar alimentos», declaró el portavoz. CalMatters ha informado sobre familias en comunidades de trabajadores agrícolas que están renunciando a atención médica crítica.

El asambleísta Carl DeMaio , republicano de San Diego, calificó la asignación de fondos de “absurda”.

«Si el IRS le hiciera una auditoría y descubriera que debe dinero e impuestos atrasados, como ciudadano no podría decir: ‘Bueno, quiero un abogado gratuito para luchar contra el gobierno federal'», dijo DeMaio.

La senadora estatal Lena González , presidenta del Caucus Legislativo Latino de California y demócrata de Long Beach, dijo que la financiación significa que los demócratas apoyan a las familias inmigrantes.

“El gobierno federal está librando una guerra contra nuestras comunidades, y no lo toleraremos”, dijo. “Estamos invirtiendo dinero en una iniciativa para acabar con el miedo, detener la separación de nuestras familias y dejar de violar nuestros derechos fundamentales”.

El presidente Donald Trump se comprometió en su campaña a llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos. En junio, firmó un proyecto de ley presupuestaria que incluía 170 000 millones de dólares para medidas de control migratorio, detención y deportación durante cuatro años. Esta inversión federal récord está diseñada para facilitar la deportación de hasta un millón de personas al año.

Los fondos estatales destinados a servicios legales de inmigración conllevan restricciones que impiden su uso para ayudar a personas con condenas por delitos graves o violentos a combatir las deportaciones. La ley de santuario de California no impide que el personal penitenciario estatal transfiera a personas condenadas por delitos graves o violentos a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su deportación.