Brian Kemp sobrevivió a la ira de Trump. Ahora quiere forjar el futuro de Georgia

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, pronunció su último discurso sobre el Estado del Estado el jueves, pero puede que no haya sido una despedida.

Como el raro republicano que ha desafiado al presidente Donald Trump y ha prosperado, Kemp todavía está tratando de moldear la política en el estado en disputa de maneras que podrían perdurar después de que deje el cargo.

Quiere ayudar a su amigo Derek Dooley , exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Tennessee, a derrocar al demócrata Jon Ossoff de su escaño en el Senado de Estados Unidos. Apoya a candidatos a la legislatura y a cargos estatales que se adhieren a su programa de gobierno reducido. Y presiona para mantener bajos los impuestos de Georgia, argumentando que esto impulsa el crecimiento económico del estado.

Operando fuera del foco nacional, Kemp ofrece un modelo potencial para los republicanos para un futuro post-Trump, uno que es más un conservadurismo de bajo dramatismo y menos populismo del tipo Make America Great Again.

«Brian Kemp ha sido una fuerza en la política de Georgia como probablemente no volveremos a ver en algún tiempo», dijo Stephen Lawson, estratega republicano.

El éxito de Kemp es incierto, y los demócratas esperan ganar terreno este año sin él al mando. Intentan ganar la gobernación por primera vez desde 1998, lograr la reelección de Ossoff para un segundo mandato y avanzar poco a poco hacia la mayoría legislativa.

Pero la resiliencia política de Kemp ha sido notable en un momento de agitación nacional. Rechazó los intentos de Trump de anular la victoria del presidente demócrata Joe Biden en 2020, y luego derrotó a un oponente respaldado por Trump en las primarias de 2022. Posteriormente, Kemp se reconcilió con Trump sin respaldar su negación electoral, y ha logrado mantenerse como una voz influyente en la política nacional.

“Históricamente, o eres el candidato conservador de segunda fila, el que lanza bombas, o eres el candidato empresarial más moderado”, dijo Ralph Reed, activista veterano que preside la Coalición Fe y Libertad. “Pero él ha logrado ambas cosas”.

Kemp, el recortador de impuestos

En su discurso del jueves, Kemp afirmó que quiere destinar $1.17 mil millones del superávit de Georgia a devoluciones de impuestos sobre la renta de $500 por familia o $250 por persona, la cuarta vez que otorga tales devoluciones. No sorprendió a nadie al pedir que se aceleren los recortes de impuestos sobre la renta planificados en Georgia para reducir la tasa impositiva fija del estado al 4,99%.

“Debemos seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para permitir que los hombres y mujeres trabajadores de nuestro estado conserven más de su dinero duramente ganado en sus bolsillos en los próximos años”, dijo Kemp.

Es la misma versión de la agenda de asequibilidad que Kemp ha impulsado durante años, con algunas novedades. Pide bonos únicos de $2,000 para maestros y empleados universitarios y estatales. Esto supone un retroceso a la promesa emblemática que cumplió durante su primer mandato: aumentos de $5,000 para cada maestro. Además, quiere aumentar las pensiones de las fuerzas del orden y destinar $325 millones al primer programa integral de ayuda universitaria basado en la necesidad de Georgia.

“Negarse a hacer crecer el gobierno, elaborar presupuestos conservadores y pagar la deuda no son medidas llamativas”, dijo Kemp.

Es posible que Kemp se postule para otro cargo en el futuro. Se le ha barajado como posible candidato al Senado de Estados Unidos o incluso a la presidencia. Pero este egresado incondicional de la Universidad de Georgia podría simplemente optar por regresar a su casa en Atenas.

“Creo que el Partido Republicano ha cambiado para siempre”, dijo el veterano representante estatal demócrata Al Williams, de Midway. “Su republicanismo… no sé qué futuro le espera en el mundo MAGA. Es conservador, pero no está loco”.

Los demócratas, con la esperanza de alcanzar la mayoría en el estado clave, argumentan que Kemp ha seguido inclinando a Georgia hacia los ricos. Siguen consternados por su negativa a ampliar Medicaid a todos los adultos, y argumentan que el apoyo de Kemp a las restricciones al aborto y otras causas sociales conservadoras desmiente su imagen de moderado.

«Creo que Brian Kemp como gobernador no ha sido honestamente muy diferente a los 22 años de gobierno republicano que han hecho que el sueño americano sea menos alcanzable para la mayoría de los georgianos», dijo Charlie Bailey, presidente del Partido Demócrata de Georgia.

Una historia de conflicto con Trump

Kemp primero sorprendió a Trump al nombrar a Kelly Loeffler para un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos en 2019. Trump había querido en su lugar al entonces representante estadounidense Doug Collins.

Trump reaccionó negativamente nuevamente en abril de 2020 cuando Kemp permitió que las empresas de Georgia reabrieran en su mayoría durante la pandemia.

Después de las elecciones de 2020, Kemp enfrentó semanas de presión por parte de Trump y se negó a convocar una sesión legislativa especial para revocar los resultados.

«Es uno de los pocos gobernadores del sur que mostró cierto coraje cuando se trató de Donald Trump», dijo Williams.

Con los partidarios de Trump tomando el control del Partido Republicano de Georgia, la reelección de Kemp inicialmente parecía arriesgada. Pero con el apoyo de votantes clave de los suburbios que preferían a Kemp a Trump, derrotó contundentemente al candidato elegido por Trump, el exsenador estadounidense David Perdue, en las primarias republicanas, y luego obtuvo una victoria aplastante en una revancha contra la demócrata Stacey Abrams, a diferencia de la estrecha victoria de Kemp en 2018.

“Después de 2020, se mantuvo firme en sus principios e hizo lo que creía correcto, y fue recompensado por ello de manera importante en 2022”, dijo Lawson.

Tras ese triunfo, se desató un pequeño auge de Kemp para presidente. Kemp nunca lo abrazó públicamente y, para 2023, se retractó de la idea. Sin embargo, se convirtió en presidente de la Asociación de Gobernadores Republicanos, lo que aumentó su visibilidad ante donantes de todo el país. Para agosto de 2024, cuando Trump llegó a Atlanta y criticó públicamente a Kemp y a su esposa durante 10 minutos en un mitin, los republicanos nacionales, alarmados, negociaron una tregua, convenciendo a Trump de que necesitaba a Kemp para ganar en Georgia.

Trump logró su regreso meses después, llevándose la victoria en Georgia.

Kemp busca dar forma al futuro, incluso sin estar en la boleta electoral

Kemp declinó postularse al Senado este año a pesar de la presión de Trump. Algunos aún creen que podría tener futuro en la política nacional, tal vez como vicepresidente o secretario de gabinete en una futura administración republicana.

Independientemente de sus ambiciones futuras, Kemp sigue intentando influir en la política de Georgia. Su mayor apuesta es por Dooley en las primarias al Senado de EE. UU. en mayo. Dos congresistas republicanos, Mike Collins y Buddy Carter , también compiten por el derecho a enfrentarse a Ossoff. Dooley se ha posicionado de alguna manera como Kemp, un outsider que apuesta a que puede mantener la contienda centrada en los ataques al actual senador demócrata.

Hasta el momento, Kemp se ha mantenido fuera de la carrera para gobernador, aunque uno de los principales republicanos que compiten para sucederlo, el fiscal general Chris Carr , se autodenomina «un republicano Brian Kemp».

Kemp también intenta dejar su huella en las elecciones. Por ejemplo, nombró a John King comisionado de seguros y a Barbara Rivera Holmes comisionada laboral. Son los dos primeros funcionarios hispanos de Georgia en cargos electos estatales, como parte de la iniciativa de Kemp para expandir el partido más allá de los votantes blancos a medida que Georgia se diversifica.