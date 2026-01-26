Bill Clinton rechaza las «horribles» escenas de Mineápolis y advierte de su trascendencia
El expresidente estadounidense Bill Clinton censuró las «horribles» escenas que los agentes de inmigración están protagonizando en Mineápolis, criticó las mentiras que se están vertiendo desde la Administración de Donald Trump y llamó a la ciudadanía a ser conscientes de la gravedad y la trascendencia del momento.
«A lo largo de la vida, solo tenemos algunos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo dan forma a nuestra historia en los años siguientes. Este es uno de ellos. Si regalamos nuestras libertades después de 250 años, puede que nunca las recuperemos», dijo Clinton en su cuenta de X después de que un ciudadano de Mineápolis, en el estado de Minesota, muriera el sábado a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En una declaración publicada en la red social, el expresidente (1993-2001) rechazó las escenas «horribles» que se registran desde hace algunas semanas en Mineápolis y otros lugares de Estados Unidos en el marco de los operativos a gran escala ordenados por el Gobierno de Trump para arrestar a migrantes.
«Personas, incluidos niños, han sido arrebatados de sus casas, sus lugares de trabajo y de las calles por agentes federales enmascarados. Manifestantes pacíficos y ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional a observar y documentar la aplicación de la ley han sido arrestados, gaseados y, en casos más extremos, como los de Renee Good y Alex Pretti, disparados y asesinados», agregó Clinton.
Y subrayó el expresidene demócrata que todo ello es «inaceptable» y debería ser «evitado», y criticó que, por si no fuera poco, las autoridades de la Administración de Trump mienten a la ciudadanía.
«Nos dicen no creer lo que hemos visto con nuestros propios ojos», y utilizan tácticas «agresivas», como «impedir» que las autoridades locales investiguen esos sucesos», abundó Clinton, llamando a todos aquellos que creen en la democracia americana a resistir, expresarse y demostrar que la nación todavía pertenece a las personas.