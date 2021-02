Los ángeles suspenden a Mickey Callaway tras las denuncias de comportamiento

AP

Washington Hispanic:

El entrenador de pitcheo Mickey Callaway fue suspendido por los Angelinos de Los Angeles el martes después de las acusaciones de comportamiento inapropiado hacia varias mujeres que trabajan en medios deportivos.

Los Angelinos anunciaron su decisión un día después de que las acusaciones contra el ex mánager de los Mets de Nueva York aparecieran en un informe de The Athletic.

El equipo «trabajará en estrecha colaboración con MLB para llevar a cabo una investigación completa», dijo Marie Garvey, portavoz de Angels.

Una persona con conocimiento de la decisión de los Angelinos de suspender a Callaway dice que el entrenador ha negado actos ilícitos, lo que significa que no puede ser despedido por causa bajo la ley laboral de California sin una investigación completa de las acusaciones en su contra. La investigación de los Angelinos y las Grandes Ligas comenzará rápidamente, y podría completarse este mes.

La persona habló con The Associated Press con la condición de anonimato porque MLB no está haciendo públicos los detalles de la investigación.

Callaway se unió a los Angelinos en octubre de 2019, tres semanas después de que fuera despedido por los Mets después de dos años a cargo. Antes de eso, el ex lanzador de Grandes Ligas pasó cinco temporadas como entrenador de pitcheo de los Indios de Cleveland.

Las cinco mujeres que hablaron con The Athletic con la condición de anonimato dieron relatos detallados de múltiples casos de actos agresivos e inapropiados por parte de Callaway durante cinco años mientras era empleado por tres equipos.

Callaway envió mensajes no invitados y a veces sin respuesta a las mujeres por correo electrónico, texto o redes sociales y le pidió a uno que enviara fotos desnudas a cambio, según el informe. A menudo comentaba su aparición de una manera que los hacía incómodos y en una ocasión «empujó su entrepierna cerca de la cara de un reportero» mientras ella lo entrevistaba.

En otra ocasión, le dijo a una de las mujeres que compartiría información sobre los Mets si se emborrachaba con él, dijo el informe. Más de una mujer recibió un selfie sin camisa o varios de él, y uno dijo que masajeó sus hombros en el dugout cuando pensó que nadie estaba mirando, según el informe.

Dos de las mujeres dijeron que habían sido advertidas sobre el comportamiento de Callaway por parte de otros miembros de los medios de comunicación y otros en el béisbol, dijo The Athletic.

El informe se produjo dos semanas después de que ESPN detallaba mensajes de texto sexualmente explícitos y no invitados e imágenes enviadas por el ex gerente general de los Mets Jared Porter a una reportera en 2016 cuando trabajaba para los Cachorros de Chicago en su oficina principal. Porter fue despedido por los Mets a la mañana siguiente, y las Grandes Ligas de Béisbol planeaban investigarlo.

El presidente de los Mets, Sandy Alderson, que contrató a Porter, era director general del equipo cuando Callaway fue contratado.