Biden: agudo y centrado, pero a veces confuso y olvidadizo

La conducta del presidente Joe Biden a puertas cerradas, en la Oficina Oval, en el Air Force One y en reuniones alrededor del mundo es descrita de la misma manera dual por quienes lo ven regularmente en acción.

Suele ser agudo y concentrado, pero también tiene momentos, sobre todo al final de la noche, en que sus pensamientos parecen confusos y se queda sin palabras a mitad de frase o parece confundido. A veces no capta los detalles más sutiles. En ocasiones olvida los nombres de las personas, se queda mirando fijamente y se mueve lentamente por la habitación.

Las ocasionales dificultades de Biden para concentrarse pueden no ser inusuales para alguien de su edad. Pero a sus 81 años y en busca de otros cuatro años en la Casa Blanca, los momentos en que no está en su mejor momento han adquirido una nueva resonancia después de su desastrosa actuación en el debate contra el republicano Donald Trump. El presidente parecía pálido, dio respuestas sin sentido, tenía la mirada perdida y perdió el hilo de sus pensamientos.

“Entendemos las preocupaciones. Lo entendemos”, dijo esta semana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Pero insistió en que Biden no tiene intención de retirarse de la campaña. “El presidente tiene las ideas claras y se mantiene en la contienda”.

Pero ha habido otras señales notables en las últimas semanas, desde el itinerario limitado de Biden durante una reciente visita a Francia hasta su actitud indiferente durante un gran evento de recaudación de fondos en Hollywood con grandes estrellas.

Esta historia se basa en entrevistas con dos docenas de personas que han pasado tiempo con el presidente en privado, a algunas de las cuales se les concedió el anonimato para discutir interacciones que no estaban destinadas a ser públicas.

Su forma de ser en privado es la misma que su forma de ser en público: desigual.

Según los observadores habituales, la forma en que Biden actúa en privado suele reflejar su imagen en público. En ambos contextos, puede ser autoritario un día y vacilante otro.

Un día después de su error en el debate, la voz de Biden en un mitin en Carolina del Norte sonó contundente, su mirada alerta y su discurso seguro. Mientras hablaba, la sala se llenó de vítores.

“Les doy mi palabra como Biden. No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y alma que puedo hacer este trabajo”, dijo a sus seguidores. “Porque, francamente, hay mucho en juego”.

Pero a veces Biden habla tan bajo que es difícil entender sus palabras incluso con un micrófono. Se detiene a mitad de frase y se queda sin palabras durante sus discursos. En otras ocasiones, domina la sala, liderando a la audiencia, bromeando y estrechando manos a sus emocionados seguidores, con un claro dominio del momento. Su paso es a menudo rígido, pero a veces trota.

Su discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este año fue visto ampliamente como un discurso confiado y apasionado que demostró que estaba listo para enfrentarse a Trump.

A pesar de todo, la preocupación pública sobre la idoneidad de Biden para otros cuatro años ha sido persistente. En una encuesta de agosto de 2023 de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , el 77% de los adultos estadounidenses dijo que Biden era demasiado mayor para ser eficaz durante cuatro años más. No solo dijo eso el 89% de los republicanos, sino también el 69% de los demócratas.

El debate fue un momento crucial en la revancha presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, quienes expusieron sus argumentos ante una audiencia televisiva nacional. Pero los espectadores del debate parecen estar de acuerdo en que Biden tuvo una mala noche.

Oportunidades perdidas para gestionar el problema

Una persona que pasa tiempo con Biden regularmente dijo que ha habido signos visibles de su envejecimiento durante el último año que el equipo del presidente no ha logrado abordar por completo. Su desempeño en el debate aceleró las preocupaciones sobre lo que ya era un problema de lenta evolución, incluso si Biden ha ofrecido garantías de que todavía puede gobernar de manera efectiva.

Los asesores de Biden llevan mucho tiempo desestimando agresivamente las preguntas sobre su edad, pero ahora reconocen que la desaceleración de Biden es innegable. El debate ha obligado al presidente a reconocer de forma más frontal las limitaciones de su edad, cuando antes la tomaba a la ligera en gran medida. Pero sólo han tomado medidas en gran medida cosméticas para minimizar su prominencia a la vista del público.

Han reducido el uso de una escalera larga para subir al Air Force One en favor de una más corta, y a menudo lo acompañan ayudantes cuando camina en público para que su andar rígido sea menos notorio. Si bien su agenda sigue siendo apretada, sus ayudantes han incorporado períodos de recuperación (fines de semana largos o estadías prolongadas en Delaware en sus casas de Wilmington y Rehoboth Beach o en Camp David, el retiro presidencial en Maryland) para descansar después de un período agotador de viaje.

Tres funcionarios franceses que ayudaron a organizar la visita de Biden a Francia a principios de este mes dijeron que las reacciones de sus homólogos estadounidenses a las opciones ofrecidas para una visita de Estado a París y las conmemoraciones del Día D en Normandía les hicieron pensar que la salud del presidente debe ser frágil.

Les dijeron que el presidente estadounidense necesitaba un tiempo para descansar y sintieron que el entorno de Biden era muy protector con él.

Las interacciones públicas de Biden, especialmente con los periodistas, se han visto muy limitadas gracias a un mandato encabezado por una de sus principales asesoras, Anita Dunn. Incluso durante los principales eventos con demócratas u otros partidarios, la Casa Blanca a veces limita el tiempo que Biden pasa con el público, dijeron dos personas. En el mejor de los casos, es un reflejo protector destinado a proteger a su antiguo jefe (muchos en la Casa Blanca han estado con Biden durante décadas), pero también puede parecer un esfuerzo por ocultar algo.

Un cambio de estrategia para que Biden salga más al escenario

Esa estrategia está cambiando tras el fracaso del debate. Tras un debate interno en el seno de la campaña, la Casa Blanca anunció el martes una ofensiva pública: Biden dará una entrevista el viernes a George Stephanopoulos, de la cadena ABC. El presidente añadió un viaje a Wisconsin el viernes y se dirigirá a Filadelfia el domingo. Y ofrecerá una conferencia de prensa durante la cumbre de la OTAN en Washington la semana que viene.

Los aliados de Biden temen que el próximo e inevitable paso en falso —aunque no sea de la magnitud del desastre de su debate— resucite las preocupaciones de los votantes sobre la idoneidad del presidente para el cargo. Que, por mucho que lo intente, Biden tal vez nunca logre superarlo por completo.

La creciente cantidad de videos engañosos en línea no ayuda. En un clip, Biden se queda muy quieto durante una actuación musical del Juneteenth en la Casa Blanca, lo que lleva a hablar de que se había «congelado». Pero Philonise Floyd, el hermano de George Floyd, estaba de pie junto al presidente durante la actuación y cuestionó el tono del clip. «Joe estaba allí de pie divirtiéndose», dijo a la AP. Floyd puso su brazo alrededor de Biden durante la actuación y dijo que los dos conversaron un poco antes de que comenzara la música y tuvieron una gran conversación.

Uno, de Francia, hizo como si intentara sentarse cuando no había una silla, pero la había.

En otro clip que circuló ampliamente, Biden parece alejarse en un campo de golf en la cima de una colina a las afueras de Bari, Italia, durante la cumbre del Grupo de los Siete a principios de este mes, de espaldas a los líderes que habían comenzado a reunirse para una foto grupal.

En realidad, se había dado la vuelta para hablar con los paracaidistas que habían aterrizado detrás de los líderes, les había hecho un gesto con el pulgar hacia arriba y los había elogiado por sus hazañas. Toda la escena era caótica, con paracaidistas aterrizando alrededor de los líderes y cientos de miembros del personal parados al otro lado de una cuerda.

Agotadores viajes al extranjero

Esos viajes al exterior pueden ser agotadores, incluso para los líderes más jóvenes y saludables. Y Biden realizó viajes consecutivos en rápida sucesión, primero a Francia y luego la visita del G7 a Italia.

Los funcionarios franceses involucrados en la organización del primer viaje dijeron que su agenda parecía más liviana en comparación con la mayoría de las visitas de estado de los líderes mundiales al país.

Después del G7, donde Biden apareció pálido y sus movimientos lentos, voló a través de nueve zonas horarias hasta Los Ángeles para un deslumbrante evento de recaudación de fondos en Hollywood . Una persona que habló con Biden en el evento se sorprendió por lo cansado que parecía el presidente durante las conversaciones tras bambalinas, y se preocupó más cuando Biden pareció incapaz de encenderlo durante su conversación de 30 minutos en el escenario con el presentador de un programa de entrevistas nocturno Jimmy Kimmel y el expresidente Barack Obama.

La misma persona dijo que durante una recaudación de fondos en marzo, el presidente se mostró vibrante, atractivo y mostró el tipo de encanto que la persona estaba acostumbrada a ver a lo largo de años de interacciones.

Durante las sesiones de preparación para el debate en Camp David, Biden parecía estar bien, listo para enfrentarse a Trump. Por eso, su desempeño en la práctica fue una sorpresa incluso para quienes trabajaban con él, dijeron dos de las personas. En un evento de recaudación de fondos esta semana, Biden dijo que todavía se estaba recuperando del agotador viaje de 12 días antes.

“No fui muy inteligente. Decidí viajar alrededor del mundo un par de veces”, dijo Biden. El presidente agregó que “no escuché a mi personal” sobre los viajes y bromeó diciendo que “se quedó dormido en el escenario” durante el debate.

Cómo está Biden en el trabajo

Muchos en la Casa Blanca dicen que el presidente tiene el control tanto en asuntos internos como en problemas críticos de política exterior, como la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás.

“He estado con el presidente varias veces en los últimos tres años y medio en algunas de las decisiones más importantes, de vida, muerte o paz, y también en compromisos de alto riesgo con líderes de alto rango”, dijo Brett McGurk, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional que coordina el Medio Oriente y el norte de África. McGurk ha trabajado para gobiernos republicanos y demócratas.

“Y lo que he visto una y otra vez, de manera repetida y consistente, desde la primera semana de la administración hasta ahora, es un presidente que se prepara para esos compromisos, que tiene informes muy detallados y completos para esos compromisos, y luego lleva a cabo el compromiso, y luego tiene un seguimiento muy activo”.

Un alto funcionario del gobierno describió momentos tensos con Biden dentro de la Sala de Situación, incluido uno el 13 de abril, donde durante cuatro intensas horas Biden y otros trabajaron en informes sobre un inminente ataque de Irán contra Israel. Biden calculó cómo responder y dirigió complicadas discusiones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros líderes del G7, trabajando para garantizar que no hubiera un conflicto regional más amplio.

La asesora de política interna, Neera Tanden, dijo que en las últimas semanas ha estado en reuniones privadas con Biden y también en entornos de grupos más grandes sobre importantes cuestiones de política, incluida la posible ciudadanía para más inmigrantes, nuevos datos de atención médica y las estadísticas de delincuencia del FBI, y que el presidente estaba comprometido, era minucioso y estaba completamente al mando de las políticas.

“Le presento problemas muy complicados y él los maneja”, dijo. “Él entiende que los programas son complicados e interconectados, y puede relacionar las cosas con experiencias que él tuvo hace mucho tiempo, o con experiencias que ellos tuvieron hace unos meses”.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, describió una recaudación de fondos de fin de semana que recaudó millones para Biden. Incluyó una comida en la que el presidente, la primera dama y el gobernador conversaron con sus seguidores y respondieron una ronda de preguntas improvisadas.

“Él intervino en todos los temas mencionados anteriormente, de manera sustancial: les daré algunos puntos básicos: educación preescolar universal, colegios comunitarios gratuitos, la guerra de Ucrania, la guerra en Medio Oriente, la Reserva Federal, la economía en general, el crecimiento salarial, el crecimiento del empleo”.

Insatisfecho con las explicaciones

Hasta ahora, los demócratas se han mostrado en gran medida insatisfechos con las explicaciones que el personal de la Casa Blanca, su campaña y el propio presidente han dado sobre el desempeño de Biden en el debate. Y hay una frustración más profunda entre algunos que sienten que el presidente debería haber manejado esto mucho antes y que los ha puesto en una posición difícil al permanecer en la contienda.

Biden podría decidir abandonar la contienda, pero no puede ser destituido. Hasta ahora, solo dos miembros activos del Congreso han pedido que se haga a un lado, pero en el Capitolio hay una creciente ansiedad sobre su capacidad para hacer el trabajo y muchos esperan con ansiedad las encuestas posteriores al debate y esperan ver cómo maneja su entrevista del viernes en ABC.

Otro problema para los demócratas: con la atención tan centrada en Biden, se ha prestado menos atención a Trump, cuyo desempeño en el debate estuvo plagado de falsedades sobre el motín del Capitolio del 6 de enero de 2021, las opiniones de los demócratas sobre el derecho al aborto y sus propios comentarios revisionistas sobre su respuesta a una manifestación neonazi de 2017.

Un aliado demócrata expresó su frustración por el hecho de que los familiares de Biden no le han pedido que se haga a un lado en aras de la máxima prioridad: mantener a Trump fuera de la Casa Blanca. En cambio, lo están animando a permanecer en la contienda.

Sólo los médicos de Biden pueden responder realmente

En realidad, sólo el médico personal de Biden puede responder preguntas sobre la aptitud cognitiva del presidente y, dado el nivel de preocupación pública, debería hacerlo, dijo el conocido investigador sobre el envejecimiento S. Jay Olshansky, de la Universidad de Illinois en Chicago.

Olshansky enfatizó que una mala aparición en televisión no es suficiente para evaluar la capacidad cognitiva de alguien, “incluso para aquellos de nosotros que estudiamos el envejecimiento para ganarnos la vida”. Sin más información, no hay forma de saber si el jet lag que mencionó Biden u otros factores explican el desempeño, dijo.

“Sé cómo se ve, y no se veía bien. Pero, ¿podemos atribuirlo al deterioro cognitivo? Mire, una hora después de participar en ese debate, y al día siguiente, volvió a parecer el mismo de antes”, dijo Olshansky. “Pero el hecho de que no lo sepamos con certeza es el problema”.

“La única persona que ha examinado al presidente desde una perspectiva médica es su médico personal”, añadió. “El mensaje importante es que no lo sabemos y no hemos tenido noticias de su médico. Y hasta que se resuelvan esos problemas, parece que no será más que una herida supurante”.

El médico de Biden, el doctor Kevin O’Connor, consideró que el presidente estaba en condiciones de cumplir con sus funciones después de un chequeo médico en febrero que incluyó una evaluación neurológica. Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron en ese momento que a Biden no se le había realizado una prueba cognitiva específica porque O’Connor y el neurólogo decidieron que no la necesitaba.

“Su médico es muy bueno y no hace pruebas innecesarias”, dijo Olshansky. “Así que cuando tomó la decisión de no hacerlo, eso nos dio una historia convincente sobre lo que vio y lo que no vio, lo cual no es evidencia de deterioro cognitivo” en ese momento.