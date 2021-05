Biden advierte contra el aumento del precio del gas tras un ciberataque

AP

Washington Hispanic:

El presidente Joe Biden advirtió a las gasolineras que no se involucren en ningún aumento de precios mientras los automovilistas esperan a que el combustible comience a fluir de forma confiable a través del oleoducto Colonial, que reabrió el miércoles después de ser víctima de un ciberataque.

«No intenten, repito, no tratar de aprovecharse de los consumidores durante este tiempo», dijo Biden el jueves en declaraciones en la Casa Blanca. «Nadie debería estar usando esta situación para obtener ganancias financieras. Eso es lo que los hackers están tratando de hacer. De eso se trata, no de nosotros. Eso no es lo que somos.»

El cierre del oleoducto era una preocupación importante para una presidencia joven que también ha tenido que lidiar con una pandemia, una recesión, una afluencia de niños no acompañados en la frontera sur, una retirada de tropas de Afganistán y enfrentamientos de alto riesgo a nivel mundial que llevan el espectro de la guerra. Los funcionarios de la administración entendieron los riesgos políticos y económicos de aumentar los precios de la gasolina y las líneas de automóviles que se enganchaban alrededor de las estaciones de servicio, todo lo cual podría poner en peligro la agenda de Biden y el control demócrata del Congreso.

El presidente dijo que espera que el gasoducto reanude sus operaciones normales para la próxima semana y destacó la importancia de mejorar la durabilidad de la infraestructura estadounidense como parte de su plan de empleos de 2,3 billones de dólares. Biden dijo que el gobierno tomaría medidas para detener futuros ciberataques, aunque declinó comentar si Colonial había pagado un rescate.

«No creemos que el gobierno ruso haya estado involucrado en este ataque, pero sí tenemos fuertes razones para creer que los criminales que hicieron el ataque, están viviendo en Rusia», dijo. «También vamos a buscar una medida para interrumpir su capacidad de operar. Y nuestro Departamento de Justicia ha lanzado un nuevo grupo de trabajo, dedicado a procesar a los hackers ransomware en toda la extensión de la ley.»

La administración dedicó la primera mitad de la semana a mostrar todos los pasos que estaba tomando para que la gasolina regresara a las estaciones de servicio en las zonas afectadas. Entró en acción después de que piratas informáticos que buscaban rescates cerraran el viernes el gasoducto, que entrega alrededor del 45% del gas de la costa este. El cierre causó una crisis de la oferta y precios desabastecidos, todo lo cual la administración se preparaba para abordar. Después de que el oleoducto fue reabierto el miércoles, el presidente dio seguimiento a una orden ejecutiva para mejorar la ciberseguridad.

La administración tomó una variedad de medidas para abordar la situación de la gasolina.

El Departamento de Transporte estaba estudiando cuántos buques podían transportar combustibles fósiles al Golfo de México y a la costa este para proporcionar gasolina. Se emitieron exenciones para ampliar las horas en que el combustible puede ser transportado por carreteras. La Agencia de Protección Ambiental emitió exenciones sobre mezclas de gas y otras regulaciones para aliviar cualquier desafío de suministro.

La firma tecnológica Gasbuddy.com encontró que el 28% de las estaciones estaban sin combustible en Carolina del Norte. En Georgia, Carolina del Sur y Virginia, más del 16% de las estaciones estaban sin gasolina.

La repentina crisis de suministro después del hackeo del viernes mostró los desafíos que pueden aparecer para una Casa Blanca que debe responder constantemente a los eventos mundiales.

Los legisladores republicanos se apresuraron a criticar a la administración por cancelar previamente los planes para construir el oleoducto Keystone XL desde Canadá. Biden había cancelado su permiso por los riesgos de derrames y las preocupaciones de que el cambio climático empeoraría al quemar el crudo de arenas petrolíferas que habría fluido a través del oleoducto.

«La crisis del oleoducto Colonial muestra que necesitamos más energía estadounidense para alimentar nuestra economía, no menos», dijo el martes en Twitter el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, agregando que Biden había «dejado nuestro suministro de energía más vulnerable a los ataques» al bloquear el oleoducto Keystone XL.

El ciberataque no fue más que uno de los muchos desafíos a los que se enfrentó el presidente.