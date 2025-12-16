Ataques de EEUU en el Pacífico contra tres embarcaciones dejan ocho muertos

El ejército de Estados Unidos anunció este lunes que atacó a tres embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Pacífico oriental, causando ocho muertos, en el marco de una campaña que despierta dudas sobre su legalidad.

Esta escalada sin precedentes, que ha dejado al menos 95 muertos desde principios de septiembre, ha comportado un gran despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el portaviones más grande del mundo y buques de guerra.

«Los servicios de inteligencia confirmaron que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que estaban involucradas en actividades de narcotráfico», señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

El ejército agregó que «un total de ocho hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera».

La publicación del Comando Sur incluye imágenes de video de tres botes flotando en el agua, blanco de los ataques.

La campaña estadounidense, bajo el mando del jefe del Pentágono Pete Hegseth, dejó ya 26 lanchas destruidas y afecta especialmente a Venezuela.

Las autoridades estadounidenses aseguran librar un «conflicto armado» contra los cárteles de la droga pero no han aportado pruebas tangibles contra las embarcaciones atacadas, lo que ha llevado a la ONU, expertos y oenegés a cuestionar estas operaciones.

– Rendición de cuentas –

El tema ha suscitado debates encendidos en Washington, especialmente a raíz de una operación efectuada a inicios de septiembre en la que el ejército lanzó dos ataques contra una embarcación, el segundo de los cuales remató a los dos sobrevivientes del barco en llamas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, afirma que se trata de un pretexto para tumbar al gobierno de Caracas.

El Senado estadounidense tiene previsto reunirse el martes en sesión plenaria con Hegseth y con el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó el líder demócrata de esa cámara, Chuck Schumer. Según él, se debatirá «sobre las acciones irresponsables e ilegales del gobierno en el Caribe».

El gobierno estadounidense «parece temer proporcionar siquiera las respuestas más elementales», agregó Schumer en una publicación en X.

Por su parte, la cadena CNN informó, citando fuentes anónimas, que Hegseth y Rubio también deberán responder a consultas de la Cámara de Representantes el martes en una reunión a puerta cerrada.

El gobierno estadounidense ha dicho que dispone de información clasificada del Departamento de Justicia para justificar estos ataques sin supervisión judicial, recordó CNN.