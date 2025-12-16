Abrego García todavía espera encontrar justicia tras su deportación injusta

Kilmar Abrego García no era un activista y no eligió verse involucrado en lo que se ha convertido en uno de los temas de inmigración más polémicos de la administración Trump, dijo su abogado a The Associated Press el lunes.

Pero mientras experimenta algunos de los pocos días que ha tenido con su familia desde que fue enviado erróneamente a una prisión de El Salvador en marzo, su abogado dijo que todavía espera una resolución justa para su caso.

“Ha pasado por mucho y sigue luchando”, dijo su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, durante una entrevista con AP tras la liberación de Abrego García, ordenada por el tribunal, la semana pasada. “Lo que puede defender está limitado por la ley y por el gran poder del gobierno de Estados Unidos, pero sigue luchando”.

La deportación errónea de Ábrego García a El Salvador contribuyó a galvanizar la oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump . Allí estuvo recluido en una prisión notoriamente brutal a pesar de no tener antecedentes penales.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que Abrego García era miembro de la pandilla MS-13, una acusación que él niega y por la cual no fue acusado. Posteriormente fue acusado de tráfico de personas, acusaciones que sus abogados han calificado de absurdas y vengativas.

El gobierno de Trump luchó contra los intentos de devolverlo a Estados Unidos, pero finalmente accedió. Desde entonces, su caso ha sido un torbellino de trámites legales y disputas que han resultado en la liberación de Ábrego García, ciudadano salvadoreño, una sola vez desde marzo —y en esa ocasión solo por un fin de semana—, mientras que el gobierno ha presentado cargos de tráfico de personas en su contra y ha anunciado planes para deportarlo a varios países africanos.

Luego, la semana pasada, un juez del tribunal federal de distrito de Maryland ordenó su liberación y prohibió al gobierno, por ahora, detenerlo nuevamente hasta que se pueda celebrar una audiencia en su caso, posiblemente esta misma semana, dijo Sandoval-Moshenberg.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó la decisión del juez de liberarlo la semana pasada y prometió apelar, calificando el fallo de «activismo judicial descarado» por parte de un juez nombrado durante la administración Obama. El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios para este artículo, alegando las restricciones a los comentarios públicos impuestas por un juez de Tennessee.

Asilo, tarjeta verde o Costa Rica

Sandoval-Moshenberg afirmó que Abrego García tiene varias opciones a seguir. Añadió que creía que su cliente tenía sólidos argumentos para solicitar asilo. Su solicitud original de asilo en 2019 fue rechazada porque la presentó después del plazo de un año. Sin embargo, Sandoval-Moshenberg argumentó que el gobierno esencialmente reinició el proceso al expulsarlo a El Salvador y luego traerlo de regreso.

Y tras el presunto abuso que, según Sandoval-Moshenberg, Abrego García sufrió en El Salvador este año, pensó que su caso de asilo sería sólido como una roca. Pero, considerando las vicisitudes de su caso y cómo se ha convertido en un símbolo de la persecución de inmigrantes por parte del gobierno, le preocupan sus posibilidades de obtener un juicio justo en un tribunal de inmigración.

«Creo que ya han demostrado que están dispuestos a hacer apuestas», dijo Sandoval-Moshenberg.

Abrego García también podría solicitar una tarjeta de residencia permanente, ya que está casado con una ciudadana estadounidense. Sin embargo, eso requeriría una exención del gobierno, dijo Sandoval-Moshenberg, y la abogada duda que se le conceda.

O podría continuar solicitando su deportación a Costa Rica, dijo Sandoval-Moshenberg, un país que le ha ofrecido ingresar como refugiado y vivir y trabajar legalmente. Y no sería devuelto a El Salvador, añadió el abogado.

Pero también cree que el gobierno seguirá luchando contra esa opción.

“Están concentrados en golpearlo. Están concentrados en castigarlo. Están concentrados en hacerlo sentir miserable. Supongo que Costa Rica no es lo suficientemente miserable”, dijo.

Descubrir qué hará el gobierno

Sandoval-Moshenberg dijo que pasó algún tiempo con Abrego García y su familia durante el fin de semana hablando sobre los próximos pasos del gobierno y lo que Abrego García podría querer para su futuro.

“Hay muchas maneras diferentes de resolverlo. Y mucho depende de cuán sucio esté dispuesto a jugar el gobierno”, dijo.

Sandoval-Moshenberg dijo que pensaba que si el gobierno estaba dispuesto a expulsarlo a Costa Rica, su cliente lo aceptaría aunque recalcó que la decisión era suya.

Dijo que Abrego García y su equipo legal no considerarían eso justicia, ya que para él significaría quedarse con su familia en Estados Unidos. Pero Sandoval-Moshenberg dijo que dado todo lo que ha enfrentado y el «hecho de que aparentemente están dispuestos a usar infinitos recursos procesales en su contra, la deportación a Costa Rica es un resultado aceptable para él».

Sandoval-Moshenberg también enfatizó que hay un lugar al que Abrego García no quiere ir.

“Su prioridad número uno es no regresar a CECOT”, dijo Sandoval-Moshenberg, refiriéndose a la prisión de El Salvador donde estuvo recluido su cliente. Sandoval-Moshenberg afirmó que Ábrego García había sido torturado allí, afirmaciones que las autoridades salvadoreñas han negado y que AP no pudo verificar de forma independiente.

“Su prioridad número uno es evitar que lo envíen de regreso a esa prisión”.

‘Es un tipo cualquiera’

Sandoval-Moshenberg dijo que no tiene idea de por qué el gobierno parece haber elegido el caso de Abrego García para luchar con uñas y dientes.

“Este no es un caso en el que sea un activista, como un activista por los derechos de los inmigrantes, ni que haya sido perseguido por el gobierno por su discurso pro palestino ni nada parecido”, dijo el abogado. “Es un tipo cualquiera”.

Todo el proceso de deportación, encarcelamiento y retorno “ha sido una experiencia realmente extraña y fuera de este mundo para él”, dijo Sandoval-Moshenberg.

El juez prohibió temporalmente a la administración Trump detener a Abrego García el viernes pasado hasta la próxima audiencia judicial.

Si bien no se ha establecido una fecha para eso, podría suceder tan pronto como a finales de esta semana, dijo Sandoval-Moshenberg, señalando que el latigazo del caso ha sido una lucha para Abrego García y su familia.

“El suelo bajo sus pies es un terremoto tras otro”, dijo.