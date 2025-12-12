Anuncian que detuvo a más de 10.000 inmigrantes en Los Angeles desde junio

Más de 10.000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en Los Ángeles desde el inicio en junio de las redadas en esa urbe del oeste de Estados Unidos, informó el jueves el gobierno del presidente Donald Trump.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones, una de sus promesas de campaña.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que las detenciones en Los Ángeles se produjeron a pesar de «la violencia de los alborotadores y la demonización por parte de los políticos de ciudades santuario».

Numerosas ciudades en Estados Unidos son llamadas «santuario» por tener normas que impiden a las fuerzas policiales colaborar con las fuerzas federales en la captura de inmigrantes en situación irregular.

Las redadas migratorias en Los Ángeles provocaron una oleada de protestas populares, lo cual llevó al presidente Trump a enviar a la Guardia Nacional y a cientos de marines, una medida criticada por los líderes locales y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

Un juez federal ordenó el miércoles retirar a los soldados que aún patrullan en las calles de la megalópolis californiana.

Trump acusa a los gobernadores demócratas de no colaborar con sus esfuerzos para acabar con lo que califica de «invasión».

El condado de Los Angeles se declaró en estado de emergencia a causa de esas redadas, una situación que normalmente se aplica en caso de desastres naturales.

Los defensores de los migrantes denuncian que los agentes van enmascarados, y buscan directamente a personas que hablan español o de apariencia hispánica.