Alcalde Mamdani presenta plan para poner fin a órdenes de emergencia en cárcel Rikers

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dio a conocer este jueves un plan con miras a poner fin a órdenes ejecutivas de emergencia que suspendieron normas básicas en la cárcel municipal de Rikers Island debido a las órdenes ejecutivas, que se pusierla grave escasez de personal y los desafíos operativos en el Departamento de Corrección (DOC).

De acuerdo con el documento presentado por Mamdani, los departamentos de Corrección y el Legal de la ciudad deberán desarrollar un plan de cómo se irán dejando sin efecto gradualmente esas órdenes, que comenzaron a ponerse en marcha en septiembre de 2021 bajo la administración del entonces alcalde Bill de Blasio y que aumentaron bajo el gobierno de su sucesor, Eric Adams.

El plan requiere que se eliminen los turnos de 12 horas para todo el personal para la primavera de este año y reinstalar los turnos de ocho horas y, para el verano de 2027, se debe haber puesto fin a la práctica de mezclar jóvenes adultos con adultos.

El alcalde aclara que para reinstalar reglas suspendidas se necesitará la aprobación del monitor federal o el gerente de remediación nombrado este año, ambos designados por la jueza Laura Swain del tribunal del distrito Sur de Nueva York que preside hace una década el caso Núñez resultante de una demanda colectiva en 2011 contra la ciudad por la brutalidad contra los encarcelados..

En Rikers, considerada una de las prisiones más peligrosas en EEUU murieron 13 reclusos en 2025 y en 2022 fueron 19, situación que ha generado gran preocupación.

Igualmente, el plan de Mamdani establece que se cumpla con la Ley 42 aprobada por el Concejo municipal en 2024 que limita el uso del confinamiento solitario.

«La intención de este plan es establecer estructuras de gobernanza claras, asegurar acuerdos operativos críticos y elaborar un plan de acción que permita a la ciudad lograr un progreso demostrativo hacia operaciones penitenciarias seguras y sostenibles», indica el documento presentado por Mamdani

El alcalde también presentó un plan para que el sistema de refugios vuelva a cumplir con los estándares legales y reglamentarios que fueron suspendidos en respuesta a la crisis humanitaria creada con la llegada de miles de inmigrantes solicitantes de asilo.

El plan se centra en tres prioridades: cerrar el último refugio de emergencia y trasladar a los residentes a instalaciones que cumplan con los requisitos del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS); lograr que los refugios para adultos solteros cumplan con los límites de capacidad y cumplir con los estándares para los refugios familiares, con un enfoque en el acceso a instalaciones de cocina.