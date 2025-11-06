Agentes federales se llevan a un bebé tras arrestar a su padre en Los Ángeles

Agentes federales de inmigración arrestaron a un ciudadano estadounidense, se llevaron su automóvil con un niño en el asiento trasero y se dieron a la fuga tras una redada en Los Ángeles, dijeron el miércoles activistas y familiares.

En un video difundido por defensores de los inmigrantes, se observa a agentes armados y enmascarados arrestando a un hombre junto a su auto en un estacionamiento, mientras su hija de un año se encuentra en una silla infantil en la parte trasera. Tras llevarse al hombre, se ve a los agentes subiendo al auto y alejándose con la niña aún dentro.

El hombre es ciudadano estadounidense y se encontraba en el lugar de una redada federal de inmigración en una tienda Home Depot de Los Ángeles, según informó Lindsay Toczylowski, cofundadora del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes. La firma, que se especializa en casos de inmigración, fue contactada por miembros de la comunidad para solicitar ayuda en la reunificación familiar, pero no representa al hombre por ser estadounidense, explicó.

“Fue un acto peligroso que hombres armados subieran a un coche con esa niña y la sacaran de allí”, dijo Toczylowski, añadiendo que sus familiares recogieron a la niña más tarde ese mismo día en las oficinas federales de Los Ángeles. “Deberían haber seguido los protocolos que velaban por el bienestar de la niña”.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las preguntas sobre por qué los agentes condujeron el automóvil del hombre o se llevaron al niño.

En un correo electrónico, un portavoz de la agencia informó que un ciudadano estadounidense fue arrestado el martes por presunta agresión tras blandir un martillo y lanzar piedras contra agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban una redada en una tienda Home Depot en Los Ángeles, mientras un menor se encontraba en su automóvil. Cinco inmigrantes fueron arrestados durante el operativo bajo sospecha de violaciones a las leyes de inmigración, agregó el portavoz.

El miércoles, más de 24 horas después de su arresto, se desconocía el paradero del hombre. Su madre, María, declaró a la prensa que el martes recibieron una llamada de un número desconocido para recoger a la niña en las oficinas de la Patrulla Fronteriza en Los Ángeles, y así lo hicieron. Añadió que la niña se encuentra bien, pero pregunta por su padre, quien nació en California y trabaja en el sector de la restauración.

María dijo que tanto ella como la niña son ciudadanas estadounidenses. Se negó a dar su apellido para proteger la identidad de su nieta.

“Es algo muy aterrador”, dijo en español después de ver el video. “No sabes quiénes son esas personas”.