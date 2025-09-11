Agentes confiscan cientos de miles de vapeadores ilegales contrabandeados desde China

Agentes federales confiscaron cientos de miles de productos de vapeo ilegales en redadas en todo el país el miércoles, mientras el gobierno de Trump toma medidas enérgicas contra los dispositivos que son utilizados regularmente por adolescentes en Estados Unidos después de ser contrabandeados desde China.

La Fiscal General Pam Bondi, el Secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. y otros altos funcionarios federales viajaron a Illinois para promocionar las incautaciones, que incluyeron más de 600,000 productos ilegales confiscados a un distribuidor en las afueras de Chicago, según informaron las autoridades. Se encontraban frente al almacén, rodeados de cajas de colores de vapeadores con sabores frutales que, según las autoridades, se venden ilegalmente en tiendas de todo el país.

“Se dirigen a niños, jóvenes, estudiantes universitarios e incluso a miembros de nuestras fuerzas armadas”, dijo Bondi. “No se equivoquen, las empresas chinas están ganando miles de millones de dólares con estos productos. Los están introduciendo en nuestro país”.

Este es el último intento de las fuerzas del orden para frenar el flujo de vapeadores no autorizados que han llegado a Estados Unidos con sabores aptos para niños, a menudo procedentes de China. Esta afluencia ha obligado a la FDA a intentar eliminar miles de productos ilegales vendidos por importadores y distribuidores poco conocidos.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Alimentos y Medicamentos y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos también confiscaron productos ilegales a distribuidores y minoristas en Carolina del Norte, Arizona, Nueva Jersey, Georgia y Florida, dijeron funcionarios federales.

El Departamento de Justicia también presentó demandas civiles el miércoles para detener prácticas comerciales ilegales en cinco distribuidores y cinco minoristas, informaron las autoridades. Esto se produce tras compras encubiertas de productos ilegales que agentes de la ATF realizaron a distribuidores de todo el país el mes pasado, según las autoridades.

Bondi dijo que el Departamento de Justicia tampoco descartaría presentar cargos criminales, si fuera necesario.

El vapeo entre adolescentes se disparó en 2019, cuando más de una cuarta parte declaró usarlos a diario. Sin embargo, su uso ha disminuido en los últimos años, con menos adolescentes que informaron vapear en 2024 que en cualquier otro momento de la última década. Las autoridades atribuyeron esta disminución en parte a una aplicación más estricta de la normativa contra minoristas y fabricantes.

La Asociación de Tecnología de Vapor criticó duramente a la FDA y a los funcionarios federales, argumentando que las medidas amenazan con la quiebra de miles de pequeñas empresas, la pérdida de decenas de miles de empleos y la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos fiscales. El director ejecutivo del grupo, Tony Abboud, calificó las incautaciones como «un ataque a los trabajadores estadounidenses, las pequeñas empresas y la base imponible» e instó a los reguladores a revertir la situación.