Advierten a los compradores navideños sobre una posible estafa de clonación de tarjetas de crédito

La policía del condado de Fairfax, Virginia, advierte a los compradores navideños que estén atentos a una posible estafa con tarjetas de crédito cuando paguen en la caja registradora.

Detectives de la unidad de delitos financieros del departamento, junto con miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos, encontraron 20 dispositivos de clonación de tarjetas de crédito durante una operación de detección en todo el condado.

Según un comunicado de prensa, los dispositivos fueron encontrados en tiendas de conveniencia, tiendas de descuento y supermercados en todo el condado de Fairfax y la ciudad de Herndon.

La Oficial de Información Pública, Ingrid Palencia, informó a WTOP que la investigación, conocida como Operación Estafa de Desnatación, se realizó justo antes de las fiestas, ya que la gente usa más sus tarjetas de crédito y compra con frecuencia. No se han realizado arrestos en la Operación Estafa de Desnatación.

“Queremos evitar que los miembros de nuestra comunidad sean víctimas de estos skimmers”, dijo.

Los dispositivos pueden robar información personal, incluyendo el PIN de su tarjeta. Los delincuentes luego usan estos datos para realizar compras no autorizadas o abrir una nueva tarjeta de crédito en nombre de la persona.

Según el FBI, el skimming le cuesta a los bancos y a los consumidores más de mil millones de dólares al año.

Los detectives están revisando los dispositivos de grabación en los lugares donde se encontraron para identificar a los instaladores, afirmó Palencia. En total, se registraron 287 terminales de punto de venta (TPV), 158 cajeros automáticos y 46 surtidores de gasolina en busca de dispositivos de clonación de datos durante el operativo.

Los dispositivos de clonación de tarjetas de crédito son pequeños y están diseñados para colocarse junto a lectores de tarjetas reales. Palencia afirmó que las personas deben tener en cuenta varios aspectos la próxima vez que realicen una compra con tarjeta de crédito.

“Esta es una manera fácil de capturar mucha información en poco tiempo”, dijo Palencia. “Si mucha gente va a la misma tienda y usa tarjetas de crédito, en una hora pueden obtener la información de las tarjetas de crédito de 10 personas”.

Palencia recomendó revisar si hay máquinas sueltas o voluminosas y si tienen colores que no coinciden con el resto de la máquina. Esto indica, dijo Palencia, que se instaló un dispositivo desnatador en la parte superior de la máquina.

«Si el teclado PIN no coincide con el color de la máquina, si está suelto, si es voluminoso, debes asegurarte de tirar de él para comprobar que no sea una cubierta sobre la máquina real», dijo.

Verifique si hay una cámara oculta en la máquina que intenta capturar su número PIN y no acepte ayuda de nadie que no conozca mientras usa un cajero automático o una máquina de pago.

Al salir de compras, las autoridades recomiendan cubrir el PIN con la mano para proteger el teclado al ingresarlo. Siempre que sea posible, utilice lugares conocidos y bien iluminados y cajeros automáticos dentro de bancos o zonas de mucho tráfico. Por último, revise sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito para detectar transacciones no autorizadas.

Palencia recomienda utilizar opciones de pago sin contacto, como tarjetas de pago táctil o billeteras móviles en teléfonos inteligentes.

“Su tarjeta física no se está viendo comprometida”, dijo Palencia. “Los datos de su tarjeta física no se están transfiriendo a estos dispositivos. Eso sería mejor que usar su tarjeta física”.

Si encuentra un dispositivo sospechoso, no lo retire. En su lugar, llame al número de no emergencia de la Policía del Condado de Fairfax, (703) 691-2131, para que los agentes acudan al lugar y lo retiren correctamente, preservando la mayor cantidad de datos posible.

Se recomienda que cualquier persona que tenga información sobre dispositivos de clonación de tarjetas de crédito encontrados en el condado llame a la unidad de delitos financieros del departamento al 703-246-3533 o deje un aviso anónimo en el sitio web Fairfax County Crime Solvers.