Adolescente de Florida estrena película de visibilidad trans a medida que se extienden las prohibiciones

Una adolescente de Florida ha documentado cómo se siente ser joven y transgénero para una película que se estrenará en un festival mientras las personas transgénero de todo el mundo celebran la visibilidad y los legisladores de todo el país buscan restringir sus derechos y atención. .

Carys Mullins, de 19 años, que no se ajusta al género y usa los pronombres ella y ellos, dijo que su experiencia inspiró conversaciones con miembros de la comunidad para un documental, «Eres amado». La película dirigida y producida por Mullins se estrenará el viernes en el Festival de Cine Transgénero de Tampa Bay en el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero .

“Eso es una gran parte de lo que es el festival”, dijo Mullins. “Una gran parte del Festival de Cine Transgénero de Tampa Bay es: Míranos”.

“You’re Loved” debuta en un momento en que el acceso a la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero y no binarios está bajo ataque en todo Estados Unidos. Florida , Missouri y Texas tienen regulaciones que prohíben las hormonas que bloquean la pubertad y las cirugías de afirmación de género para menores. Al menos otros 11 estados prohíben por ley el cuidado de afirmación de género para menores: Alabama, Arkansas, Arizona, Georgia, Iowa, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Utah, Dakota del Sur y Virginia Occidental .

Los jueces federales han bloqueado la aplicación de las leyes en Alabama y Arkansas, y casi dos docenas de estados están considerando proyectos de ley este año para restringir o prohibir la atención.

Al describir cómo se siente ser una persona no conforme con el género en su estado natal, Mullins hace muchas comparaciones.

“Se siente como si estuvieras bajo un microscopio”.

“Se siente como si todos estuviéramos en un circo”.

“Casi se siente como si fueras una especie de conejillo de indias para las personas que no tienen idea de lo que es ser trans, no binario, no conforme con el género. No nos ven como personas”.

Mullins entrelazó las perspectivas de tres jóvenes transgénero en Florida, Texas e Illinois, junto con proveedores de salud mental, defensores y aliados. Enviaron a los participantes una lista de preguntas, dependiendo de su papel en el documental, y editaron sus respuestas grabadas.

Topher Malone, una estudiante negra transgénero de secundaria en Round Rock, Texas, dijo que participar en el documental le dio espacio para ser ella misma.

“Podría compartir mi historia”, dijo Malone. “Y, ya sabes, esas oportunidades no se presentan con frecuencia, especialmente para los jóvenes negros trans”.

Malone habló en una audiencia del comité de la Cámara de Representantes de Texas el lunes sobre una medida que busca restringir la atención. La audiencia comenzó alrededor de las 8 a.m. Malone dijo que no pudo hablar hasta después de las 11 p.m.

“Soy un joven. Voy a la escuela pública. Se supone que debo ser apoyado por mi gobierno”, dijo Malone, “y entonces, que no sea cierto es tan difícil”.

Los proyectos de ley tienen un impacto medible en el bienestar de los jóvenes transgénero. La mitad de los adultos transgénero de 18 a 34 años dicen haber tenido pensamientos suicidas en el último año, y alrededor de una cuarta parte dijeron que se autolesionaron, tenían un trastorno alimentario y abusaron del alcohol o las drogas, según un Washington Post. -Encuesta KFF de adultos transgénero en los EE. UU.

La encuesta muestra que casi 8 de cada 10 adultos transgénero en general dicen que vivir con un género diferente al que se les asignó al nacer ha hecho que sus vidas sean más satisfactorias.

Pero la encuesta también muestra que los adultos transgénero dicen que están más satisfechos con sus vidas que la población adulta de EE. UU. en su conjunto.

Los adultos transgénero son especialmente propensos a reportar sentirse ansiosos, deprimidos o solos en el último año. Alrededor de dos tercios dicen que han enfrentado discriminación debido a su identidad o expresión de género. Y el 78% dice que al crecer experimentaron serios problemas de salud mental como depresión o ansiedad.

“El panorama en este momento es urgente”, dijo Jonah DeChants, científico investigador principal de The Trevor Project.

Sin embargo, aunque los números son sombríos, DeChants no quiere que sean el único foco de atención en las conversaciones sobre jóvenes transgénero. Dijo que las encuestas y sondeos también han demostrado que el acceso a modelos a seguir adultos y comunidades que afirman su identidad pueden desempeñar un papel importante en la reducción del riesgo de suicidio.

“Para mí, especialmente como científico y extrabajador juvenil, es realmente emocionante ver datos que muestran firmemente que ser un aliado para los jóvenes es importante”, dijo DeChants.

La psicóloga con sede en Florida Dani Rosenkrantz, quien también participó en el documental, se ve a sí misma como parte de este sistema de apoyo más amplio para las personas jóvenes transgénero y no binarias con las que trabaja. A pesar de los desafíos que enfrenta al trabajar como terapeuta LGBTQ+ en Florida, Rosenkrantz quiere dar espacio para que sus clientes no solo procesen su dolor, sino también para encontrar alegría en sus identidades.

“Nuestra vida no son solo estas horribles, tristes y reales estadísticas que es realmente importante conocer y resistir, sino también estas hermosas y prósperas personas”. dijo Rosenkrantz.

Mullins espera que su documental resuene en las personas transgénero y en la comunidad en general. Ven el mensaje de amor como universal.

“Al final del día, si quitas estas etiquetas y estas identidades, el objetivo de esta película es que te aman y te ven, sin importar las experiencias por las que pases”, dijo Mullins.

En Texas, Malone encuentra su alegría en muchos lugares: en eventos clandestinos de baile, en comunidades en línea e incluso el lunes después de la audiencia. Malone dijo que hubo un mitin cuando salían del Capitolio estatal después de la medianoche, con gente gritando, riendo y bailando.

“Había un sentido de comunidad”, dijo Malone. “Había una sensación de alegría trans en ese momento”.