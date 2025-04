Admiten que un padre salvadoreño de Maryland fue deportado por error y enviado a una mega prisión

La administración Trump admitió en una presentación judicial el lunes que deportó por error a un padre de Maryland a El Salvador “debido a un error administrativo” y argumentó que no podía devolverlo porque ahora está bajo custodia salvadoreña.

La presentación se deriva de una demanda por la deportación de Kilmar Armando Abrego García, un ciudadano salvadoreño a quien en 2019 un juez de inmigración le otorgó un estatus de protección, lo que le prohíbe al gobierno federal enviarlo a El Salvador.

La presentación, informada primero por The Atlantic, parece marcar la primera vez que la administración admite un error relacionado con sus recientes vuelos de deportación a El Salvador, que ahora están en el centro de una tensa batalla legal .

“El 15 de marzo, aunque ICE estaba al tanto de su protección contra la deportación a El Salvador, Abrego García fue deportado a El Salvador debido a un error administrativo”, afirma el documento de la administración Trump.

Abrego García, quien según sus abogados huyó de la violencia de pandillas en El Salvador hace más de una década, había sido identificado por su esposa en una fotografía de detenidos ingresando a la famosa mega prisión CECOT de El Salvador .

Antes de su deportación, había sido arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a mediados de marzo «debido a su importante papel en la MS-13», según una declaración judicial de un alto funcionario del ICE. Sus abogados afirman que no pertenece ni tiene vínculos con la pandilla MS-13.

“Abrego García no figuraba en el manifiesto inicial del vuelo del Título 8 para ser deportado a El Salvador”, declaró Robert Cerna, director interino de la oficina de campo del ICE, refiriéndose a la ley federal de inmigración. “Más bien, era un suplente. Dado que otros fueron deportados del vuelo por diversas razones, él ascendió en la lista y fue asignado al vuelo. El manifiesto no indicaba que Abrego García no debiera ser deportado”.

Por error administrativo, Abrego García fue deportado de Estados Unidos a El Salvador. Esto fue un descuido, y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden de deportación definitiva y en la presunta pertenencia de Abrego García a la MS-13, se lee en la declaración.

La administración argumentó que no puede traer de regreso a Abrego García porque está bajo custodia salvadoreña y desestimó las preocupaciones de que probablemente sea torturado o asesinado en CECOT.