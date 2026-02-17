Absuelto un hombre tras 43 años de prisión por asesinato, se le niega la libertad bajo fianza durante la lucha por la deportación

A un hombre de Pensilvania que pasó 43 años en prisión antes de que su condena por asesinato fuera revocada, solo para ser llevado directamente a custodia de inmigración , se le negó la libertad bajo fianza el martes mientras lucha contra la deportación.

Subramanyam Vedam, de 64 años, permanecerá detenido mientras apela una orden de deportación de 1999. La Junta de Apelaciones de Inmigración acordó este mes escuchar su apelación basándose en lo que denominó circunstancias excepcionales.

La administración Trump inicialmente había buscado una deportación rápida y trasladó a Vedam a un centro de detención en Luisiana el otoño pasado, antes de que intervinieran dos tribunales separados .

El abogado de Vedam argumentó el martes que, de no ser por el caso de asesinato, probablemente se habría librado de la deportación y se habría naturalizado, dadas las leyes de inmigración vigentes en ese momento. Vedam habría salido de prisión por un cargo de drogas en 1992, según la abogada Ava Benach.

“Se trataba de una entrega de LSD a muy pequeña escala. Esto no es importar toneladas de cocaína”, dijo Benach el martes. “No representa un peligro para la comunidad. Estamos hablando de delitos que ocurrieron hace más de 40 años”.

En agosto, un juez de Pensilvania anuló la condena por asesinato de Vedam por la muerte de un amigo de la universidad en 1980, basándose en pruebas balísticas que la fiscalía no había revelado durante sus dos juicios. Entre quienes escucharon a distancia la audiencia de fianza se encontraban un fiscal del condado de Centre y el alcalde de State College, donde el difunto padre de Vedam era un reconocido profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, según Benach.

La jueza de inmigración Tamar Wilson, con sede en Elizabeth, Nueva Jersey, afirmó que la detención es obligatoria dada la condena por un delito grave relacionado con drogas. Por otro lado, coincidió con los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, quienes afirmaron que sigue representando un riesgo para la seguridad.

«El hecho de que haya sido un ‘preso modelo’ no significa que en la cárcel vaya a estar seguro», dijo Wilson.

Aún no está claro si Wilson u otro juez examinará el fondo del caso de deportación. Aún no se han programado audiencias.

“Subu es un hombre resiliente, y estamos decididos a seguir su ejemplo centrándonos en el siguiente paso en su lucha por la libertad. Seguimos creyendo que su caso de inmigración es sólido y esperamos con ansias el día en que podamos estar juntos de nuevo”, dijo su hermana, Saraswathi Vedam, llamándolo por un apodo familiar.

Planeaba traerlo a casa cuando saliera de la prisión estatal el 3 de octubre, pero lo llevaron a custodia federal de inmigración. Vedam había llegado legalmente a Estados Unidos desde la India cuando tenía 9 meses, cuando sus padres regresaron a State College.

“Fue alguien que sufrió una profunda injusticia”, declaró Benach a The Associated Press el año pasado. “Esos 43 años no son una hoja en blanco. Vivió una experiencia extraordinaria en prisión”.

Vedam se encuentra detenido en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos con capacidad para 1.800 camas en el centro de Pensilvania.

“Los inmigrantes ilegales delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional sobre el caso el año pasado.