El secretario de Servicios Humanos de Maryland, Rafael López, renuncia en medio de la agitación en la agencia.

El Secretario de Servicios Humanos de Maryland, Rafael López, está renunciando, dejando atrás una agencia afectada el año pasado por la muerte de un niño de crianza temporal bajo el cuidado estatal, la ubicación insegura de niños de crianza temporal, desafíos fiscales y fallas de supervisión identificadas en auditorías.

En un comunicado emitido el lunes por la oficina del gobernador Wes Moore (demócrata), López anunció su renuncia, efectiva a partir del lunes 23 de febrero, por «motivos de salud». La subsecretaria del DHS, Gloria Brown Burnett, ejercerá como secretaria interina hasta el 1 de abril, fecha en que la ex funcionaria administrativa del condado de Baltimore, Stacy L. Rodgers, asumirá el cargo de secretaria interina.

Moore agradeció a López por su liderazgo en la agencia, “especialmente durante uno de los momentos más difíciles en la historia de nuestro estado”, dice su declaración.

“El secretario López construyó una base más sólida para el servicio y juntos continuaremos construyendo sobre ese progreso”, dijo Moore.

Pero los legisladores, que han estado cada vez más enfrentados con el secretario en los últimos meses, celebraron el cambio de liderazgo. Los legisladores republicanos, en particular, han estado pidiendo a Moore que despida a López desde octubre.

«No lo extrañaré», declaró el lunes el delegado Steven J. Arentz (republicano por Upper Shore). Arentz y López discreparon durante una reunión de octubre del Comité Conjunto de Auditoría y Evaluación legislativa, cuando el secretario defendió a la agencia ante las conclusiones de los auditores sobre las deficiencias del departamento.

“Se mostró arrogante al hablar ante el comité”, dijo Arentz. “No era de mi agrado. Me alegra que se vaya”.

El anuncio sigue a varias audiencias legislativas durante las últimas dos semanas, en las que el secretario estuvo ausente por razones que, según dijeron sus asistentes, eran relacionadas con la salud.

En el comunicado de la oficina de Moore, López dijo que era un honor servir como secretario.

“Aunque renuncio a mi puesto como secretaria por motivos de salud, siempre me dedicaré a garantizar que nuestra gente tenga acceso a los servicios y el apoyo que necesita para prosperar”, declaró López en el comunicado. “Ha sido un honor servir en la Administración Moore-Miller y estoy inmensamente orgullosa del progreso que hemos logrado al servicio de los habitantes de Maryland”.

Moore elogió los esfuerzos de López para mantener a más niños de acogida con familiares y adultos de confianza al priorizar las “ubicaciones de parentesco” para que más niños permanezcan en entornos familiares, en lugar de un hogar grupal o alguna otra ubicación.

El DHS también redujo significativamente las “tasas de pago por error” del estado para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el mandato de López, del “36% —el segundo más alto del país en 2023— al 13,64%”, según la declaración de la administración, entre otras mejoras.

López y otros funcionarios del departamento han argumentado que la agencia se encontraba en malas condiciones cuando asumió el gobierno de Moore, heredando sistemas de datos inadecuados y otros desafíos que se habían gestado durante décadas. Los funcionarios afirman que el departamento ha estado trabajando para modernizar sus tecnologías de la información y mejorar la eficiencia de la agencia.

Pero el delegado Mike Griffith (republicano de Cecil y Harford), ex niño de crianza y principal promotor de la legislación en respuesta a la muerte de Ward, cuestiona en qué medida los desafíos de la agencia se debieron a administraciones anteriores.

“Si bien algunos de los problemas del Departamento se remontan a años atrás, el Secretario demostró una y otra vez que no era el agente de cambio que el Departamento necesitaba para mantener a los niños seguros”, dijo Griffith en una declaración escrita.

López y el departamento comenzaron a acumular controversias el año pasado, empezando con el arresto del secretario en Washington, DC, por conducir bajo la influencia del alcohol en enero de 2025. López se declaró culpable del cargo en diciembre, en un acuerdo que desestimaría el cargo después de seis meses.

El escrutinio se intensificó en septiembre, después de que una auditoría estatal revelara que el departamento no realizó verificaciones exhaustivas de antecedentes del personal que trabaja con menores para descartar a las personas con antecedentes penales. Según dicha auditoría, se encontró a siete delincuentes sexuales registrados viviendo en hogares con menores bajo tutela judicial.

Cinco días después de la publicación de la auditoría, el cuerpo de Kanaiyah Ward, de 16 años, fue encontrado el 22 de septiembre en una habitación de un Residence Inn by Marriott en Baltimore. Se dictaminó que la causa de su muerte fue un suicidio tras una sobredosis intencional de un medicamento para la alergia de venta libre.

Un mes después, López ordenó el fin de la práctica de alojar a niños de acogida en habitaciones de hotel cuando no hay otras opciones disponibles. Actualmente, ningún niño bajo el cuidado del DHS vive en hoteles, según declararon funcionarios la semana pasada, aunque a algunos niños que estaban hospitalizados para recibir tratamiento se les prolongó la estancia debido a la falta de opciones adecuadas de alojamiento fuera del hogar.

Los funcionarios del departamento han estado respondiendo a los legisladores sobre estas controversias y más durante la sesión de 2026.

Los demócratas también estaban cada vez más “frustrados” por la ausencia de López de dos reuniones de comités que cubrían los desafíos fiscales y cuestiones de supervisión en la agencia en las últimas semanas, aunque asistió a una el 11 de febrero.

«Estoy muy decepcionado de que el secretario no esté aquí. Simplemente estoy aquí», dijo el senador Malcolm Augustine (demócrata por Prince George’s) durante una reunión del Subcomité de Presupuesto e Impuestos de Salud y Servicios Humanos el 5 de febrero.

El líder de la minoría del Senado, Stephen S. Hershey Jr. (R-Upper Shore), prometió mantener la presión durante la transición de liderazgo en el departamento.

“Cuando hay fallas persistentes de gestión, hallazgos preocupantes de auditoría y fallas operativas, simplemente cambiar de liderazgo no soluciona el problema”, declaró Hershey en un comunicado. “El Departamento de Servicios Humanos se ha enfrentado a reiteradas y graves preocupaciones de auditoría, y la Asamblea General no ignorará estos problemas solo porque se haya producido una renuncia”.

Rodgers ha ocupado diversos cargos locales, estatales y federales durante las últimas tres décadas, directamente relacionados con los programas del departamento. Recientemente, fue la primera persona negra en ocupar el cargo de funcionaria administrativa del condado de Baltimore, supervisando las operaciones diarias del gobierno del condado y participando activamente en la respuesta del condado a la COVID-19.

Antes de su tiempo en el condado, fue directora del Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de Baltimore y ocupó roles de liderazgo en la Administración del Seguro Social durante la administración de Obama, incluido un período como jefa de gabinete de la agencia, según la declaración del gobernador.

El senador Cory McCray (demócrata de Baltimore City), quien preside el subcomité de Asignaciones que analiza los programas del DHS, dijo que confía en que Rodgers asumirá los numerosos desafíos del departamento y afirmó que ella está «probada en la batalla» y «no necesita rueditas de entrenamiento».

“Tenemos un líder con un vasto conocimiento. Esperamos con ansias trabajar en conjunto para asegurarnos de que la agencia esté en orden, de la manera que los habitantes de Maryland puedan estar orgullosos”, dijo McCray.

“Creo que es importante, siempre que alguien esté en el servicio público, agradecerle su liderazgo y los servicios que brindó al estado de Maryland. No lo tomo a la ligera”, dijo. “Pero quiero ser claro: estoy muy entusiasmado con el liderazgo de Stacy Rogers”.