Pentágono establece canal de comunicación directa con Rusia

AP

WASHINGTON HISPANIC:

El Pentágono ha establecido un canal de comunicación directa con el Ministerio de Defensa ruso para evitar un conflicto involuntario relacionado con la guerra en Ucrania.

Un funcionario de Defensa de Estados Unidos dijo que la línea de “no conflicto” fue creada el 1 de marzo “con el propósito de evitar un error de cálculo, incidentes militares y escalada”. El funcionario habló a condición del anonimato porque la línea de comunicación aún no ha sido anunciada.

___

BERLÍN — El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que Ucrania les ha informado que el personal que permanece en la central nuclear de Chernóbil desde que las fuerzas militares rusas tomaron el control del lugar hace una semana enfrenta “presión psicológica y agotamiento moral”.

El director general de este organismo perteneciente a las Naciones Unidas, Rafael Mariano Grossi, señaló el jueves que al personal se le debería permitir descansar y rotar a fin de poder realizar su trabajo crucial de forma segura.

Grossi recibió “una apelación conjunta del gobierno de Ucrania, la autoridad regulatoria y el operador nacional en que se señala que el personal de Chernóbil ‘tiene oportunidades limitadas para comunicarse, moverse y para realizar trabajo de mantenimiento y reparaciones como es debido’”, manifestó la OIEA en un comunicado.

El reactor número 4 de la planta de energía estalló y se incendió en 1986, destruyendo el edificio y arrojando material radioactivo por los cielos. Aun 36 años después, la radioactividad se sigue filtrando en el sitio del peor accidente nuclear de la historia.

Ucrania ha perdido el control regulatorio de todas las instalaciones en la Zona de Exclusión de Chernóbil ante los rusos, y le ha solicitado a la OIEA tomar medidas “para restablecer la regulación legal de seguridad de las instalaciones nucleares e instalaciones” dentro del lugar, se añade en el comunicado.

Grossi ha señalado repetidamente que debe evitarse toda acción militar o de otro tipo que pueda representar una amenaza para la seguridad de las plantas de energía nuclear de Ucrania.

“Continúo seriamente preocupado sobre la situación que empeora en Ucrania, especialmente por las plantas de energía nuclear del país, que deben seguir operando sin ninguna amenaza a la seguridad”, enfatizó. “Cualquier accidente como resultado del conflicto militar podría tener consecuencias extremadamente serias para la población y el medio ambiente en Ucrania y más allá”.

___

WASHINGTON — Un funcionario de Estados Unidos informó que Rusia ha lanzado 480 misiles contra territorio ucraniano al tiempo que las tropas rusas avanzan en el sur, pero están en su mayoría detenidas en el norte.

El funcionario dijo que aproximadamente el 90% del poder de combate ruso que había sido desplegado alrededor de Ucrania se encuentra ahora en el país.

En específico, el funcionario señaló que la mayoría de los lanzamientos de misiles rusos desde el inicio de la guerra —o más de 230 de ellos— provienen de sistemas móviles dentro de Ucrania. Más de 150 misiles han sido disparados desde Rusia, más de 70 desde Bielorrusia y solo una pequeña cantidad desde embarcaciones en el Mar Negro. Las defensas aéreas ucranianas continúan intactas y han sido efectivas contra los misiles, agregó el funcionario.

El oficial, que habló a condición del anonimato al discutir valoraciones militares, dijo que los avances de las fuerzas rusas en el sur han sido favorecidos por la presencia de ocho años del país invasor en Crimea, donde Rusia ha construido infraestructura y sistemas para mantener a las tropas. Como resultado, las cadenas de abastecimiento para las tropas en el sur son mucho más cortas y efectivas.

El funcionario afirmó que Estados Unidos no ha detectado ninguna actividad naval rusa u otras maniobras perceptibles de parte Rusia para avanzar a Odesa. Aclaró que no está negando los reportes ucranianos de actividad en el área, pero subrayó que Estados Unidos no los puede confirmar de manera independiente.

Sin embargo, añadió, el gobierno estadounidense cree que el objetivo de Rusia podría ser seguir adelante de Jersón hacia Mykolaiv, a fin de establecer una base de operaciones que pueda usar en un intento por rodear y apoderarse de Odesa.

___

KIEV – Un integrante de la delegación ucraniana en las conversaciones con Rusia señaló que ambas partes han llegado a un acuerdo tentativo para organizar corredores seguros por los cuales los civiles puedan desalojar zonas de riesgo y se pueda entregar ayuda humanitaria.

Mykhailo Podolyak, un asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que estuvo en las conversaciones del jueves en Bielorrusia cerca de la frontera con Polonia, dijo que Rusia y Ucrania llegaron a un entendimiento mutuo preliminar bajo el cual se garantizará un cese al fuego en las zonas donde los corredores seguros sean creados.

___

GINEBRA — La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que las operaciones militares en Ucrania están “escalando más aún conforme hablamos” y advirtió de “reportes preocupantes” sobre el uso de bombas de racimo.

Michelle Bachelet dijo que el poblado ucraniano de Volnovakha, en la región este de Donetsk, donde los separatistas prorrusos se apoderaron de territorio en 2014 lo que llevó a un conflicto militar, “ha sido prácticamente destruido por completo por bombardeos” durante los cuales la población se ocultó en sótanos.

La alta comisionada hizo sus declaraciones en jueves durante un “debate urgente” en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde país tras país repudiaron la invasión rusa. Muchos enviado de Occidente vistieron corbatas, bufandas, chaquetas o listones en azul y amarillo, los colores de la bandera ucraniana.

Los delegados someterán a votación el viernes una resolución que crearía un panel de tres expertos que supervisará el respeto de los derechos humanos y reportará todo abuso y violaciones a los derechos en Ucrania.

La embajadora estadounidense Sheba Crocker dijo que su país estaba “alarmado profundamente” por los informes del “despliegue ruso de armas como municiones en racimo y bombas termobáricas contra ciudades donde gente inocente se está refugiando”. La embajadora exhortó a los países a votar a favor de la resolución.

El embajador chino Chen Xu elogió el diálogo diplomático entre Rusia y Ucrania, pero señaló que su país se opone a los esfuerzos de “politizar” los derechos humanos y añadió que China votará en contra de la resolución.

___

KIEV, Ucrania — Al tiempo que Rusia avanza en puntos estratégicos del sur de Ucrania, las autoridades ucranianas exhortaron el jueves a la población a lanzar una guerra de guerrillas contra las fuerzas militares rusas.

En un mensaje en video publicado en internet, el asesor presidencial ucraniano Oleksiy Arestovich instó a los ciudadanos a derribar árboles y destruir la retaguardia de las tropas rusas.

“Hacemos un llamado a la gente para que empiece a ofrecer una resistencia popular absoluta hacia el enemigo en los territorios ocupados”, dijo Arestovich.

“El punto débil del ejército ruso es la retaguardia , si los reducimos ahora y bloqueamos la retaguardia, la guerra parará en cuestión de días”, subrayó.

Arestovich agregó que tales tácticas de antemano se aplican en Konotop, en el norte de Ucrania, y en Melitópol cerca del Mar de Azov, zonas que de antemano han sido tomadas por las fuerzas rusas.

El asesor presidencial exhortó a la población civil a crear barricadas en ciudades, realizar marchas con banderas ucranianas y crear grupos de conexiones en línea.

“La resistencia total esa es nuestra mejor carta ucraniana y eso es lo que mejor sabemos hacer”, dijo Arestovich, al evocar las acciones de la guerrilla en Ucrania ante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

___

LONDRES — La empresa satelital británica OneWeb informó que ha cancelado todos los lanzamientos desde el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, administrado por las Fuerzas Aeroespaciales rusas y la agencia espacial Roscosmos.

La firma señaló en un comunicado que “el directorio de OneWeb ha resuelto suspender todos los lanzamientos desde Baikonur”.

OneWeb tenía previsto lanzar varios de sus satélites de internet el viernes con cohetes rusos desde la base.

El lanzamiento quedó en duda después que Rusia exigió que el gobierno británico vendiera sus acciones en OneWeb. También pidió a la empresa una garantía de que ninguno de sus sarélites serían utilizados con fines militares.

La invasión de Ucrania por Rusia ha remecido la cooperación espacial internacional y provocado la suspensión de una misión ruso-europea a Marte prevista para este año.

___

MOSCÚ — El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que Moscú está listo para iniciar conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania, pero seguirá adelante en su esfuerzo por destruir la infraestructura militar ucraniana.

Según Sergéi Lavrov, la delegación rusa envió sus demandas a los negociadores ucranianos a principios de semana y espera la respuesta de Kiev en las conversaciones previstas para el jueves.

Occidente armó a Ucrania, entrenó a sus tropas y construyó bases en el país para convertirlo en un bastión contra Rusia, añadió. Moscú afirma que esto convirtió a su vecino en una amenaza para su seguridad, por lo que se vio obligado a actuar.

Estados Unidos y sus aliados han insistido en que la OTAN es una alianza defensiva que no supone una amenaza para Rusia.

Lavrov rechazó esta afirmación con contundencia alegando que Occidente ha convertido a Ucrania en una “cabeza de lanza para socavar todo lo que es ruso”.

___

GINEBRA — La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, respaldó los llamados a investigar las posibles violaciones de los derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania para que los responsables rindan cuentas.

En un mensaje de video al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Baerbock afirmó que los abusos graves “deben ser perseguidos”.

“Necesitamos con urgencia una comisión de investigación sobre Ucrania para investigar todas las violaciones de los derechos humanos que ha cometido Rusia desde su agresión militar”, dijo. “Debemos ser firmes en la rendición de cuentas.

Baerbock mostró además su apoyo a activistas en Rusia, como el grupo proderechos humano Memorial, recientemente clausurado, y el líder opositor encarcelado Alexei Navalny.

___

LONDRES — Un experto militar británico dice que cuanto más tiempo resistan las ciudades ucranianas a los ataques rusos, menos tropas tendrá Moscú disponibles para sitiar Kiev, su principal objetivo.

Jack Watling, un experto en guerras terrestres del Royal United Services Institute, señaló el jueves que si las ciudades pueden resistir, la guerra puede alargarse.

“Si el conflicto se prolonga los ucranianos tienen más influencia para poder negociar”, apuntó.

Su valoración coincidió con el reclamo ruso de que sus tropas tomaron la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, aunque el jefe del gobierno local dijo que estaba trabajando para que la bandera ucraniana siguiese ondeando en la ciudad.

___

GINEBRA — Al menos 227 civiles fallecieron y otros 525 resultaron heridos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace una semana, según el último conteo de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que el dato eclipsó el conteo de las víctimas civiles de la guerra de 2014 entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos en el este del país, que dejó 136 muertos y 577 heridos.

La agencia admitió que, hasta ahora, las cifras están muy debajo de las reales. La oficina emplea una estricta metodología y contabiliza únicamente las víctimas confirmadas. Las autoridades ucranianas han presentado datos muchos más altos.

“Se cree que las cifras reales son considerablemente más altas, especialmente en el territorio controlado por el gobierno y especialmente en los últimos días, ya que la recepción de información de algunos lugares donde ha habido intensas hostilidades se retrasó y muchos reportes siguen pendientes de corroborar”, apuntó la agencia en un comunicado el miércoles en la noche.

La mayoría de las víctimas fueron causadas por el uso de armas explosivas con una zona de impacto amplia, incluyendo los bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y ataques aéreos, agregó.

___

BERLÍN — Alemania aprueba el envío de 2.700 misiles antiaéreos a Ucrania, según la agencia noticiosa alemana dpa.

De acuerdo con funcionarios del Ministerio de Economía no identificados citados en el reporte, se trata de misiles tierra-aire Stela de fabricación soviética que quedaban del arsenal del ejército de Alemania del Este.

Tras la invasión rusa que comenzó la semana pasada, Berlín revocó su negativa a enviar armas letales a Ucrania.

Alemania ha autorizado ya el envío de 1.000 armas antitanque y de 500 misiles tierra-aire Stinger.

___

LONDRES — La columna militar rusa que se dirige a Kiev ha realizado “pocos avances discernibles” en los últimos tres días y sigue a más de 30 kilómetros (19 millas) del centro de la capital ucraniana, dice el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña.

La columna se ha visto frenada por la disidencia ucraniana, las averías mecánicas y los atascos, explicó el ministerio en su informe de inteligencia diario el jueves.

A pesar de los intensos bombardeos rusos, las ciudades de Járkiv, Chernihiv y Mariupol siguen en manos ucranianas, agregó el departamento. Algunas fuerzas rusas han entrado a la ciudad de Jersón, pero la situación militar allí sigue sin estar clara, apuntó.

Según el ministerio británico, Rusia se ha visto obligada a admitir que 498 de sus soldados han sido asesinados en Ucrania y que otros 1.597 han resultado heridos. La cifra real es, casi con toda seguridad, más alta y seguirá aumentando, apuntó.

___

ESTOCOLMO — La firma de moda de bajo costo Hennes & Mauritz AB es la última es suspender su actividad en Rusia tras anunciar la paralización temporal de sus ventas en el país, además del cierre temporal de sus tiendas en Ucrania “por la seguridad de clientes y trabajadores”.

El grupo, con sede en Estocolmo, dijo el miércoles que está “profundamente preocupado por los trágicos acontecimientos en Ucrania y se solidariza con toda la gente que está sufriendo”, agregando que está “dialogando con todas las partes relevantes”.

___

BRUSELAS — Con cerca de un millón de refugiados huyendo de Ucrania a las naciones del este de la Unión Europea, el bloque se prepara para la llegada de muchos más mientras continúa la invasión rusa.

“Tenemos que estar preparados para que millones de refugiados lleguen a la Unión Europea”, dijo la comisaria comunitaria Ylva Johansson el jueves antes de una reunión extraordinaria de ministros de Justicia e Interior del grupo.

La UE está dando ya los pasos para conceder protecciones temporales a quienes huyen de la guerra, tratando de darles permisos de residencia temporales que les permitan acceder a la educación y a un empleo en el bloque de 27 naciones.

La Comisión Europea ha comprometido al menos 500 millones de euros (560 millones de dólares) en ayuda humanitaria para los refugiados. Según Johansson, la UE necesitará financiamiento y equipos.

___

LONDRES — Fitch Ratings rebaja la calificación crediticia de Rusia citando un “severo impacto” en las condiciones fundamentales debido a su invasión de Ucrania.

Según Fitch, la guerra ha aumentado el riesgo de su estabilidad financiera y podría socavar la capacidad rusa para satisfacer su deuda pública. Además, apuntó que eso, a su vez, debilitará sus finanzas y ralentizará su economía, aumentando aún más los riesgos geopolíticos y la incertidumbre.

Entre otros factores, la agencia de calificación señaló las sanciones occidentales, que limitan el acceso a las divisas extranjeras necesarias para abonar la deuda y las importaciones, y el aumento de la incertidumbre sobre la voluntad de Moscú para zanjar esas deudas.

___

BEIJING — Los deportistas de Rusia y Bielorrusia quedan fuera de los Juegos Paralímpicos de Invierno por el papel de sus países en la guerra en Ucrania, dice el Comité Paralímpico Internacional en Beijing.

La decisión se produjo menos de 24 después de que el CPI anunciase que permitiría la presencia de atletas de ambos países en los Juegos, que arrancan el viernes, pero como deportistas neutrales y sin colores, banderas y otros símbolos nacionales en sus indumentarias.

La decisión original del CPI fue criticada de inmediato. Fue calificada de traición con un mensaje erróneo al liderazgo ruso. La entidad agregó que se hizo evidente que muchos atletas se negarían a competir contra rusos o bielorrusos, lo que crearía el caos en los Juegos y dañaría su reputación.

El CPI se une a deportes como el fútbol, el atletismo, el baloncesto o el hockey en su veto a los deportistas de ambas naciones.

___

SEÚL, Corea del Sur – Una farmacéutica surcoreana que fabrica la vacuna contra el COVID-19 rusa dice que se está preparando para complicaciones en el negocio a medida que occidente refuerza sus sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania.

Las sanciones estadounidenses recientemente expandidas incluyen medidas concretas contra el Fondo de Inversión Directa ruso, un fondo soberano gestionado por una aliado próximo al presidente Vladimir Putin que comercializa las vacunas Sputnik V en todo el mundo.

Kim Gi-young, un responsable de GL Rapha, con sede en Seúl, señaló que las sanciones no impedirán de forma directa la producción de la vacuna, ya que no afectan a suministros médicos esenciales. Pero preocupan los posibles problemas financieros ya que Corea del Sur colabora con Washington y sus aliados en un esfuerzo por dejar a los bancos rusos clave fuera del sistema global de pagos.

Por el momento, GL Rapha ha producido 5 millones de dosis de la vacuna unidosis Sputnik Light, pero ninguna se ha empleado por el momento en Rusia porque el país sigue demorando su aplicación. Además, firmó un acuerdo para producir 150 millones de la fórmula Sputnik V, de dos dosis, y forma parte de un consorcio surcoreano contratado para fabricar otros 500 millones.