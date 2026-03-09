Miembro de la NTSB dice que fue despedido sin explicación por la administración Trump

Un miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte que fue un rostro público de la investigación sobre la colisión mortal del año pasado entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército cerca de la capital del país dijo el domingo que había sido despedido por la administración Trump sin explicación.

Todd Inman declaró en un comunicado que recibió el viernes una notificación de la oficina de personal de la Casa Blanca indicando que su puesto en la junta directiva había sido «cesado con efecto inmediato». Añadió que aún no había recibido una explicación del motivo de su despido.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje dejado por The Associated Press solicitando comentarios.

La NTSB tiene una junta directiva de cinco personas, pero su sitio web del domingo mostraba solo tres miembros. El vicepresidente de la junta, Alvin Brown, fue destituido abruptamente el año pasado.

Brown y Robert Primus , quienes formaron parte de la Junta de Transporte de Superficie de EE. UU., eran los únicos miembros negros de la junta que supervisaban sus respectivas agencias independientes cuando fueron despedidos el año pasado. Ambos han impugnado sus despidos ante los tribunales, y el grupo Democracy Forward ha presentado demandas por discriminación en su nombre.

Cuando despidieron a Brown, los expertos dijeron que no podían recordar un despido así por parte de la NTSB.

La Casa Blanca ha dicho anteriormente que Trump estaba dentro de sus derechos legales de despedir a Brown y Primus y que el desempeño, no los prejuicios, fue lo que impulsó las decisiones.

El Congreso ha encomendado a la NTSB la tarea de investigar accidentes de aviación y desastres importantes en ferrocarriles, carreteras, oleoductos y otros desastres para determinar sus causas probables y formular recomendaciones para evitar incidentes similares. Actualmente, la NTSB investiga cerca de 1250 casos.

Inman también fue el miembro principal de la junta que investigó el accidente del avión de carga de UPS en Kentucky el año pasado, en el que murieron 15 personas. Tras incidentes graves, la junta envía a un miembro al lugar del accidente para recibir información inicial y supervisar la investigación inicial. La colisión en el aire, ocurrida en enero de 2025, entre el avión de pasajeros y el helicóptero del Ejército causó la muerte de 67 personas.

En su declaración, Inman dijo que haber sido miembro de la junta en la escena «durante dos de los incidentes de aviación más grandes en las últimas dos décadas, trabajar con todas las familias afectadas y los socorristas me ha hecho apreciar cómo la misión original de la NTSB es más crucial ahora que nunca».

“Ser testigo de estos horribles accidentes sin duda ha afectado a mi familia y a mí y ha cambiado mi perspectiva de manera positiva sobre cómo regulamos la seguridad del público viajero”, dijo.

Inman elogió al personal y a los investigadores de la NTSB como “de clase mundial”.

“Mi única esperanza es que el liderazgo de la NTSB y quienes la controlan se mantengan fieles a sus raíces y cultura como la organización de seguridad por excelencia, sin impedimentos por agendas políticas o personales”, escribió.