1 de cada 5 prisioneros en los EE.UU. ha tenido COVID-19, 1.700 han muerto

AP

Washington Hispanic:

Uno de cada cinco presos estatales y federales en los Estados Unidos ha dado positivo por el coronavirus, una tasa más de cuatro veces mayor que la población general. En algunos estados, más de la mitad de los prisioneros han sido infectados, según los datos recopilados por The Associated Press y The Marshall Project.

A medida que la pandemia entra en su décimo mes —y cuando los primeros estadounidenses comienzan a recibir una ansiada vacuna COVID-19— al menos 275.000 prisioneros han sido infectados, más de 1.700 han muerto y la propagación del virus tras las rejas no muestra signos de desaceleración. Los nuevos casos en las prisiones esta semana alcanzaron su nivel más alto desde que comenzaron las pruebas en primavera, superando con creces los picos anteriores en abril y agosto.

«Ese número es un gran número», dijo Homer Venters, ex director médico del complejo carcelario de Rikers Island de Nueva York.

Venters ha llevado a cabo más de una docena de inspecciones penitenciarias COVID-19 ordenadas por la corte en todo el país. «Todavía encuentro prisiones y cárceles donde, cuando la gente se enferma, no sólo no se hacen pruebas, sino que no reciben atención. Así que se ponen mucho más enfermos de lo necesario», dijo.

Ahora la implantación de vacunas plantea decisiones difíciles para los políticos y los responsables políticos. A medida que el virus se propaga en gran medida sin control tras las rejas, los prisioneros no pueden distanciarse socialmente y dependen del estado para su seguridad y bienestar.

Esta historia es una colaboración entre The Associated Press y The Marshall Project explorando el estado del sistema penitenciario en la pandemia de coronavirus.

Donte Westmoreland, de 26 años, fue liberado recientemente del Centro Correccional de Lansing en Kansas, donde detectó el virus mientras cumplía condena por un cargo de marihuana. Unos 5.100 presos se han infectado en las prisiones de Kansas, la tercera tasa más alta de COVID-19 en el país, sólo por detrás de Dakota del Sur y Arkansas.

«Fue como si me condenara a muerte», dijo Westmoreland.

Westmoreland vivía con más de 100 hombres infectados por el virus en un dormitorio abierto, donde se despertaba regularmente para encontrar hombres enfermos en el suelo, incapaces de levantarse por su cuenta, dijo.

«La gente está muriendo frente a mí a partir de este virus», dijo. «Es la vista más aterradora.» Westmoreland dijo que lo sudó, temblando en su litera hasta que, seis semanas después, finalmente se recuperó.

La mitad de los prisioneros en Kansas han sido infectados con COVID-19, ocho veces la tasa de casos entre la población general del estado. Han muerto once presos, cinco de ellos en la prisión donde Westmoreland estaba recluido. De los tres empleados de la prisión que han muerto en Kansas, dos trabajaron en el Centro Correccional Lansing.

En Arkansas, donde más de 9.700 presos han dado positivo y 50 han muerto, cuatro de cada siete han tenido el virus, la segunda tasa más alta de infección carcelaria en los Estados Unidos.

Entre los muertos estaba Derick Coley, de 29 años, que cumplía una sentencia de 20 años en la prisión de máxima seguridad de la Unidad Cummins. Cece Tate, la novia de Coley, dijo que ella habló por última vez con él el 10 de abril cuando dijo que estaba enfermo y mostrando síntomas del virus.

«Me tomó una eternidad obtener información», dijo. La prisión finalmente le dijo el 20 de abril que Coley había dado positivo por el virus. Menos de dos semanas después, un capellán de la prisión llamó el 2 de mayo para decirle que Coley había muerto.

La pareja tuvo una hija que cumplió 9 años en julio. «Ella lloró y dijo: ‘Mi papá no puede enviarme una tarjeta de cumpleaños'», dijo Tate. «Ella estaba como, ‘Mamá, mi Navidad no va a ser la misma'».

Casi todos los sistemas penitenciarios del país han visto tasas de infección significativamente más altas que las comunidades que los rodean. En las instalaciones de la Oficina Federal de Prisiones, uno de cada cinco presos ha tenido coronavirus. Veinticuatro sistemas penitenciarios estatales han tenido tasas aún más altas.

Los trabajadores penitenciarios también se han visto afectados desproporcionadamente. En Dakota del Norte, cuatro de cada cinco empleados de la prisión han recibido coronavirus. A nivel nacional, es uno de cada cinco.

No todos los estados liberan a cuántos prisioneros han probado, pero los estados que prueban a los prisioneros de manera amplia y regular pueden parecer tener tasas de casos más altas que los estados que no lo hacen.

Las tasas de infección a partir del martes fueron calculadas por el AP y The Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia penal, basado en los datos recopilados semanalmente en las prisiones desde marzo. Las tasas de infección y mortalidad pueden ser aún más altas, ya que casi todos los sistemas penitenciarios tienen hoy en día mucho menos presos que cuando comenzó la pandemia, por lo que las tasas representan una estimación conservadora basada en la mayor población conocida.

Sin embargo, a medida que las campañas de vacunas se llevan a cabo, en algunos estados se ha producido un retroceso en algunos estados para no recibir las vacunas a las personas en las cárceles antes de tiempo.

«No hay manera de que vaya a ir a los prisioneros … antes de que vaya a las personas que no han cometido ningún delito», dijo el gobernador de Colorado, Jared Polis, a los periodistas a principios de este mes después de que los planes iniciales de prioridad de vacunas de su estado pusieran a los prisioneros ante el público en general.

Al igual que más de una docena de estados, el plan de vacunación de Kansas no menciona al personal de presos o correcciones, de acuerdo con la Iniciativa de Política Penitenciaria, un grupo de reflexión de datos de prisiones no partidistas. Siete estados ponen a los prisioneros cerca del frente de la línea, junto con otros que viven en entornos concurridos como residencias de ancianos e instalaciones de cuidado a largo plazo. Otros 19 estados han colocado a los prisioneros en la segunda fase de su despliegue de vacunas.

Las disparidades raciales en el sistema de justicia penal de la nación agravan el peaje desproporcionado que la pandemia ha tomado en las comunidades de color. Los negros americanos están encarcelados a cinco veces la tasa de blancos. También es muy probable que estén infectados y hospitalizados con COVID-19, y son más propensos que otras razas a tener un familiar o amigo cercano que ha muerto a causa del virus.

La pandemia «aumenta el riesgo para aquellos que ya están en riesgo», dijo David J. Harris, director general del Instituto Charles Hamilton Houston para la Raza y la Justicia de la Escuela de Derecho de Harvard.

Esta semana, un grupo de trabajo del Consejo de Justicia Penal encabezado por los ex fiscales generales Alberto González y Loretta Lynch publicó un informe en el que pedía que se redcalen las poblaciones carcelarias, se mejora la comunicación con los departamentos de salud pública y se informan de mejores datos.

Las instalaciones penitenciarias suelen estar superpobladas y mal ventiladas. Las viviendas de estilo dormitorio, las cafeterías y las puertas de las celdas de barra abierta hacen que sea casi imposible poner en cuarentena. Las poblaciones carcelarias están más enfermas, en promedio, de lo que la población general y la atención de la salud tras las rejas es notoriamente deficiente. A nivel nacional, la tasa de mortalidad de COVID-19 entre los presos es un 45% mayor que la tasa general.

Desde los primeros días de la pandemia, los expertos en salud pública pidieron la liberación generalizada de las prisiones como la mejor manera de frenar la propagación del virus tras las rejas. En octubre, las Academias Nacionales de Ciencia, Medicina e Ingeniería publicaron un informe instando a los estados a vaciar sus prisiones de cualquier persona que fuera médicamente vulnerable, llegando al final de su sentencia o de bajo riesgo para la seguridad pública.

Pero las liberaciones han sido lentas y desiguales. En los primeros tres meses de la pandemia, más de 10.000 presos federales solicitaron la liberación compasiva. Los guardianes negaron o no respondieron a casi todas esas solicitudes, aprobando sólo 156 , menos del 2%.

Un plan para adelgazar a la población penitenciaria estatal en Nueva Jersey, introducido por primera vez en junio, fue retenido en la Legislatura debido a la falta de fondos para ayudar a aquellos que fueron liberados. Unos 2.200 presos con menos de un año de servicio fueron liberados en noviembre, ocho meses después de que comenzara la pandemia.

California utilizó una estrategia similar para liberar a 11.000 personas desde marzo. Pero las prisiones estatales dejaron de aceptar nuevos presos de las cárceles del condado en varios momentos durante la pandemia, que simplemente trasladó la carga a las cárceles. Según la agencia estatal de correcciones, más de 8.000 personas están esperando en las cárceles del condado de California, que también son puntos calientes del coronavirus.

«Lo llamamos ‘condado de mierda'», dijo John Wetzel, secretario de correcciones de Pensilvania, cuyo sistema penitenciario tiene una de las tasas de casos COVID-19 más bajas del país, con uno de cada siete presos infectados. Pero eso es todavía más de tres veces la tasa estatal.

Las paredes de la prisión son porosas incluso durante una pandemia, con oficiales de correccionales y otros empleados que viajan dentro y fuera cada día.

«El intercambio entre comunidades y prisiones y cárceles siempre ha estado ahí, pero en el contexto de COVID-19 nunca ha sido más claro», dijo Lauren Brinkley-Rubinstein, profesora de medicina social en UNC-Chapel Hill que estudia encarcelamiento y salud. «Tenemos que dejar de pensar en ellos como un lugar aparte.»

Wetzel dijo que las prisiones de Pensilvania han mantenido las tasas de virus relativamente bajas al distribuir ampliamente máscaras a mediados de marzo, semanas antes incluso de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades comenzaran a recomendarlas para el uso diario en público, y exigiendo que el personal y los presos las usaran de manera adecuada y consistente. Pero los presos y defensores dicen que las medidas de prevención sobre el terreno son desiguales, independientemente de las buenas intenciones de Wetzel.

A medida que el país se dirige al invierno con las infecciones por virus en aumento, los expertos advierten que a menos que COVID-19 se ponga bajo control tras las rejas, el país no lo controlará en la población en general.

«Si vamos a poner fin a esta pandemia —reducir las tasas de infección, reducir las tasas de mortalidad, reducir las tasas de ocupación de la UCI— tenemos que abordar las tasas de infección en los centros correccionales», dijo Emily Wang, profesora de la Escuela de Medicina de Yale y coautora del reciente informe de las Academias Nacionales.

«Las infecciones y las muertes son extraordinariamente altas. Estos son barrios del estado, y tenemos que lidiar con él».