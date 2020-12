Trump permanece al margen cuando comienzan las inyecciones de vacunas contra virus

AP

Washington Hispanic:

La administración del presidente Donald Trump ayudó a vacunar contra el coronavirus antes de lo que algunos en su administración pensaban posible, pero el presidente ha estado en gran medida ausente del esfuerzo por vender al público estadounidense sobre lo que los ayudantes esperan que sea una parte clave de su legado.

Trump lanzó la Operación Warp Speed, la campaña del gobierno para ayudar a desarrollar y distribuir rápidamente vacunas, esta primavera con gran fanfarria en el Rose Garden de la Casa Blanca.

Pero ahora, cinco días después de la campaña de vacunación más grande en la historia de la nación,Trump no ha celebrado eventos públicos para trompetar el despliegue. No se ha inoculado a sí mismo. Sólo ha tuiteado dos veces sobre el disparo. El vicepresidente Mike Pence, por su parte, ha tomado el centro de atención: recorriendo una instalación de producción de vacunas esta semana y preparándose para recibir una dosis en televisión en vivo el viernes por la mañana. La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijeron el jueves que serán vacunados en los próximos días.

El relativo silencio de Trump se produce mientras continúa guisando por su derrota en las elecciones del 3 de noviembre y acepta esfuerzos cada vez más extremos para anular la voluntad del pueblo. Ha dejado de lado los planes de los ayudantes que querían que fuera la cara pública de la campaña de vacunación, ele las visitas a laboratorios e instalaciones de producción para agradecer a los trabajadores, o organizar esfuerzos para generar confianza pública en la toma, según la gente familiarizada con las conversaciones.

El enfoque ovejero ha sido sorprendente, especialmente para un presidente raramente tímido para tomar crédito, dijo Lawrence Gostin, un profesor de Georgetown Law que se centra en la salud pública.

«El perfil relativamente bajo del presidente sobre la respuesta COVID desde las elecciones es curioso y contrario a los propios intereses del Sr. Trump», dijo. Gostin, que ha criticado el manejo de Trump de la pandemia en el pasado, dijo que «merece mucho crédito» por la Operación Warp Speed y apostándose por dos vacunas que utilizan tecnología innovadora de ARNm.

«Habiendo demostrado liderazgo en el desarrollo de las vacunas, debería sentirse muy orgulloso de demostrar públicamente su confianza en las vacunas COVID», dijo.

Trump apareció en una «cumbre» de la Casa Blanca antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobara la vacuna Pfizer la semana pasada. Ese evento incluyó un video introductorio en el que se destacaban los comentarios anteriores de aquellos—incluido el dr. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas del gobierno, que dudaba de que una toma estuviera lista este año.

Pero muchos asesores de Trump están desconcertados por su bajo perfil ahora que la vacuna se está inyectando realmente. Lo ven como una oportunidad perdida para el presidente, que deja el cargo al mediodía del 20 de enero, para reclamar crédito por ayudar a supervisar el rápido desarrollo y despliegue de la vacuna que se espera que finalmente contenga el virus que ha matado a más de 310.000 estadounidenses.

El propio Trump ha tratado de minimizar cualquier crédito que pueda ir a su sucesor, el presidente electo Joe Biden, quien presidirá la mayor parte de la campaña nacional de inyección el próximo año.

«No dejes que Joe Biden se acredite por las vacunas», dijo Trump a los periodistas. «No dejes que se acredite por las vacunas porque las vacunas eran yo, y empujé a la gente más fuerte de lo que nunca habían sido empujadas antes».

A pesar de las afirmaciones de Trump, los científicos de la FDA fueron los que se les ocurrió la idea de la Operación Velocidad Warp, el esfuerzo respaldado por la Casa Blanca a través del cual se fabrican millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y tratamientos incluso cuando todavía se están evaluando. Y gran parte de las bases para las vacunas se establecieron en la última década, incluso a través de la investigación sobre el ARN mensajero, o ARNm, utilizado en las vacunas desarrolladas por Pfizer y Moderna. Pfizer desarrolló su vacuna fuera de la Operación Warp Speed, pero se asocia con el gobierno federal en la fabricación y distribución.

El enfoque discreto de Trump podría tener un impacto en la salud pública. Fauci le dijo a NBC News esta semana que entre el 75% y el 85% de la nación necesita ser vacunada para lograr la «inmunidad de la manada», haciendo que la campaña de educación pública sobre la seguridad de la vacuna sea aún más apremiante.

Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que sólo alrededor de la mitad de los estadounidenses quieren recibir la vacuna tan pronto como sea posible. Otra cuarta parte del público no está seguro, mientras que el resto de los barrios dicen que no están interesados. Algunos simplemente se oponen a las vacunas en general. Otros están preocupados de que las inyecciones se han apresurado y quieren ver cómo va el despliegue.

Mientras Trump se sentaba al margen, algunos de sus comentaristas favoritos, incluyendo Tucker Carlson, de Fox News, estaban cuestionando la seguridad de la vacuna.

Mientras altos funcionarios están empezando a hacer planes para recibir la vacuna en público para ayudar a generar confianza pública, Trump, que fue hospitalizado con COVID-19 en octubre, se está tomando su tiempo.

Según la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, todavía no hay suficiente información para determinar si aquellos que han tenido COVID-19, como Trump, deben recibir la vacuna. Aun así, Fauci recomendó que Trump lo tomara públicamente sin demora.

«Aunque el propio presidente estaba infectado, y tiene, probablemente, anticuerpos que probablemente serían protectores, no estamos seguros de cuánto dura esa protección. Así que, para estar doblemente seguro, recomendaría que se vacunen así como al vicepresidente», dijo Fauci a ABC News.

No estaba claro si la primera dama Melania Trump, que bajó con COVID-19 al mismo tiempo que su marido, sería vacunada.

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Brian Morgenstern, dijo que Trump «continuará actualizando el país a través de una variedad de medios, al tiempo que ofrece a los profesionales médicos y al personal trabajador de OWS el espacio para hacer su trabajo y salvar vidas».

Pence, junto con su esposa, Karen, y el Cirujano General Dr. Jerome Adams, planeaban ser vacunado a las 8 a.m. Biden espera recibir su oportunidad tan pronto como la próxima semana.

«Lo último que le diría a todos los estadounidenses es estar seguros de que hemos cortado la burocracia, pero no hemos cortado esquinas cuando se trata del desarrollo de esta vacuna», dijo Pence esta semana en una planta de producción de vacunas de Indiana.

Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo a los periodistas esta semana que Trump, que anteriormente ha difundido información errónea sobre otras vacunas, estaba tratando de enviar un mensaje sobre las prioridades retrasando su propia inoculación.

«El presidente quiere enviar un mensaje paralelo que es, ya sabes, nuestros residentes de centro de atención a largo plazo y nuestros trabajadores de primera línea son de suma importancia», dijo.

Gostin no estaba de acuerdo. «Será enormemente perjudicial para la confianza pública en la vacuna si el presidente Trump no está visiblemente entusiasmado, incluyendo recibir su oportunidad en la televisión nacional», argumentó. «Simplemente no es lo suficientemente bueno para tener al vicepresidente Pence como apoderado».

Los presidentes y sus familiares a menudo han hecho una muestra de sus vacunas para aumentar la confianza del público. El presidente Dwight Eisenhower destacó que uno de sus nietos estaba entre la primera oleada de niños estadounidenses vacunados contra la poliomielitis. En 2009, el presidente Barack Obama y su esposa, Michelle, vacunaron a sus dos hijas jóvenes, que estaban en un grupo de mayor riesgo, por la gripe porcina.