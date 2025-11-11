Youngkin firma orden ejecutiva para que las escuelas vuelvan a recibir la prueba de aptitud física presidencial

La prueba de aptitud física presidencial podría regresar a las escuelas públicas de Virginia tan pronto como el próximo otoño, como parte de una orden ejecutiva que el gobernador Glenn Youngkin firmó la semana pasada.

Según la Orden Ejecutiva 55, el Departamento de Educación de Virginia tiene la responsabilidad de brindar a los distritos escolares la orientación necesaria para implementar la prueba física. El objetivo es que los sistemas escolares locales comiencen a utilizar la prueba al inicio del próximo año escolar.

La orden también crea un Grupo de Trabajo Presidencial sobre la Prueba de Aptitud Física, que ayudará con los planes de implementación.

“No solo estamos imponiendo esto”, dijo la Secretaria de Educación de Virginia, Aimee Guidera. “De hecho, como hacemos con todo, estamos trabajando en colaboración con nuestros distritos escolares locales para proporcionarles los recursos, las herramientas, la información y las mejores prácticas, de modo que tengan ayuda sobre cuáles son las mejores prácticas existentes y cómo podemos implementarlas”.

Esta medida se produce meses después de que el presidente Donald Trump anunciara sus planes para restablecer la Prueba Presidencial de Aptitud Física para estudiantes de escuelas públicas. La prueba consiste en una carrera cronometrada de 1 milla, abdominales, dominadas o flexiones y una prueba de flexibilidad.

Mientras tanto, Guidera afirmó que, según datos de 2023, el 38% de los niños de entre 10 y 17 años tenían sobrepeso u obesidad. Muchos pasan mucho tiempo con sus teléfonos y en las redes sociales, y «viven en un mundo efímero y bidimensional, en lugar de salir, moverse, hacer ejercicio y practicar deportes en equipo».

Como parte de la orden ejecutiva, el grupo de trabajo elaborará un informe con recomendaciones y un mecanismo para que los distritos escolares del estado expliquen si han implementado la Prueba de Aptitud Física Presidencial y cómo lo han hecho.

Babur Lateef, presidente de la Junta Escolar del Condado de Prince William, dijo que el sistema escolar apoya el bienestar y la actividad física y que la división “monitoreará el trabajo del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Aptitud Física y revisará detenidamente las recomendaciones una vez que estén disponibles”.

Un portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax declaró que el distrito aún no ha recibido instrucciones sobre la implementación de la Prueba Presidencial de Aptitud Física. Sin embargo, añadió que los estudiantes de cuarto a décimo grado realizan la prueba opcional de bienestar físico de Virginia, «la cual cumple con los Estándares de Aprendizaje de Virginia y proporciona al Departamento de Educación de Virginia datos cruciales sobre la salud de los jóvenes».

Guidera, la secretaria de educación, dijo que los estados hicieron cambios para dejar de usar la Prueba de Aptitud Física Presidencial en 2012.

Al preguntársele si algunos sistemas escolares de Virginia podrían oponerse a la prueba, Guidera respondió: “Tengo datos que respaldan esta postura y afirman que es lo correcto. Los datos demuestran que nuestros niños están más sanos. Después de la actividad física, están más preparados para estudiar, concentrarse y prestar más atención. Y como madre, estoy convencida de que esto es lo correcto”.