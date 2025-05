Youngkin, convocará elecciones especiales para el escaño del representante Connolly

Mientras el condado de Fairfax despedía el martes al veterano representante demócrata estadounidense Gerry Connolly, la atención se centraba en el rápido proceso de reemplazarlo en el Congreso, una decisión que recae en el gobernador Glenn Youngkin y que podría cambiar el calendario para ambos partidos en el políticamente vital Distrito 11.

Connolly, de 75 años, falleció la semana pasada tras un rebrote de cáncer, apenas unas semanas después de anunciar que no se presentaría a la reelección. Su fallecimiento deja una vacante en un distrito ubicado en Fairfax, de fuerte tendencia demócrata, donde viven decenas de miles de empleados federales.

El martes, un portavoz de Youngkin se negó a confirmar si el gobernador había decidido cuándo programar elecciones extraordinarias. Según la ley de Virginia , el gobernador debe emitir una orden de elección para cubrir una vacante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, no existe un plazo establecido para hacerlo.

Sin embargo, la ley estatal también estipula que las elecciones especiales deben celebrarse un martes y no pueden tener lugar dentro de los 55 días previos a las elecciones generales o primarias. Con las primarias del 17 de junio acercándose, la fecha más temprana posible para las elecciones especiales sería el 24 de junio.

Manisha Singh, presidenta del Comité Demócrata del Distrito 11, reconoció los desafíos que se avecinan.

“Tenemos que hacer malabarismos con muchas cosas, y con las primarias a menos de 20 días, es mucho”, dijo Singh en una entrevista telefónica el martes.

Enfatizó que una vez que Youngkin fije la fecha, la labor de su comité no es elegir un candidato, sino supervisar un proceso transparente y accesible. «Nuestro comité solo es responsable del proceso de votación y no de dictar quién debe o no ocupar el puesto».

El senador estatal Lamont Bagby, demócrata de Henrico, presidente del Partido Demócrata de Virginia, dijo que el partido está preparado para proceder con urgencia.

“Aún no tenemos un proceso, porque no queríamos adelantarnos al anuncio del gobernador”, dijo. “Voy a promover un proceso que ofrezca el mayor tiempo posible para que los votantes puedan emitir su voto y para que la mayor cantidad de votantes puedan participar”.

Singh se hizo eco de ese objetivo, afirmando que el plan del partido local «es organizar nuestro proceso y actuar con rapidez», garantizando al mismo tiempo que «todos… tengan un proceso justo, abierto e inclusivo». Añadió: «Nuestros votantes tendrán amplias oportunidades de hacerse oír».

Los demócratas están considerando celebrar unas primarias de primera línea en julio para elegir a su candidato, asumiendo que las elecciones especiales se celebrarán a finales del verano. El Comité Demócrata del Condado de Fairfax ya ha comenzado a seleccionar los centros de votación, con planes para al menos uno por distrito magisterial.

Un puñado de candidatos ya han expresado interés en la nominación demócrata, entre ellos: el supervisor del distrito de Braddock, James Walkinshaw, ex jefe de gabinete de Connolly que recibió el respaldo del difunto congresista; la senadora estatal Stella Pekarsky, demócrata de Fairfax; la comisionada de planificación de Fairfax, Candice Bennett; y la abogada Amy Roma, residente de Viena y experta en política energética global.

Singh reconoció la magnitud del momento para los demócratas en su distrito después de la muerte de Connolly.

“Sentimos un vacío enorme ahora mismo, y es un reto enorme”, dijo. Sin embargo, expresó confianza en el grupo de contendientes. “Tenemos excelentes candidatos que estoy muy segura de que están a la altura del reto”.

Del lado republicano, Mike Van Meter, quien perdió contra Connolly por 67-33% el año pasado, se postula de nuevo. Ningún otro candidato republicano ha anunciado su candidatura.

El analista político Stephen Farnsworth, de la Universidad de Mary Washington, advirtió que las demoras en fijar la fecha de las elecciones pueden tener fines partidistas.

“Uno de los problemas con los escaños vacantes en el Congreso es que algunos gobernadores aprovechan el momento para obtener ventajas partidistas”, dijo. “Es muy probable que los demócratas ganen el escaño, y mientras permanezca vacante, eso crea una ligera ventaja para la estrecha mayoría republicana en el Congreso”.

Farnsworth afirmó que los gobernadores de ambos partidos han aprovechado la oportunidad en entornos políticos difíciles. «El país estaría mucho mejor si tuviéramos normas muy estrictas sobre la convocatoria de elecciones lo antes posible cuando haya vacantes», afirmó.

Añadió que el perfil demócrata del Distrito 11 da a los demócratas la flexibilidad para nominar a un candidato progresista. «En el Distrito 11 de Virginia, si tienes una nominación demócrata en una mano y el pulso en la otra, prácticamente saldrás elegido».

Y Singh afirmó que el legado de Connolly tendrá una gran influencia en la próxima campaña. «Fairfax es bastante progresista, y Gerry Connolly siempre ha reflejado el sentir de sus electores», afirmó. «Nunca ha tenido miedo de defender sus principios y las necesidades de su distrito».

“Lo que necesitamos es un líder que, independientemente de sus creencias, siempre priorice el distrito sobre sí mismo o cualquier otra cosa”, añadió Singh. “Sé que los votantes del distrito nos enorgullecerán y se asegurarán de que el legado de Gerry Connolly perdure”.

La carrera de Connolly conectó la política internacional con la gobernanza local. Nacido en Boston, trabajó durante una década en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, supervisando temas como narcóticos, economía global y asuntos de la ONU. Posteriormente, se incorporó al sector privado en empresas como SRI International y SAIC.

Fue elegido miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax en 1995 y asumió la presidencia en 2003, liderando iniciativas en torno al crecimiento inteligente y la gestión ambiental. En 2008, Connolly ganó las elecciones al Congreso y rápidamente se ganó la reputación de formulador de políticas minucioso y centrado en la rendición de cuentas del gobierno.

El mes pasado, anunció su plan de jubilación, escribiendo: «Con orgullo por lo que hemos logrado juntos durante 30 años, mi querida familia y mi equipo me apoyan. Mi familia extendida: ha sido un placer servirles a todos».