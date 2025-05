Wes Moore, una estrella demócrata en ascenso

El gobernador de Maryland, Wes Moore, parece estar en todas partes en este momento: apareciendo en “The View”, pronunciando un discurso de graduación en una universidad históricamente afroamericana en el estado de Pensilvania, un campo de batalla electoral, y, a finales de este mes, pronunciando un discurso ante los demócratas de Carolina del Sur, quienes podrían ser fundamentales para determinar el candidato del Partido Demócrata en 2028.

La estrella en ascenso es parte de un coro de líderes demócratas que están presentando una visión de cómo el partido debería enfrentar a Donald Trump mientras el presidente avanza con su agenda para el segundo mandato.

“Necesitamos ser un país que realmente se conozca de nuevo, trabaje unido y sirva unido”, dijo Moore a CNN en una entrevista después de su discurso de graduación del domingo en la Universidad de Lincoln, donde enfatizó en unir a estadounidenses de diferentes ideologías políticas a través de un compromiso compartido con el servicio.

Esta optimista perspectiva llega en un momento de profunda insatisfacción entre los demócratas con el estado del liderazgo del partido y su estrategia para contrarrestar a Trump. Una encuesta reciente de CNN reveló que solo el 38 % de los estadounidenses alineados con los demócratas aprueba el liderazgo de su partido, en comparación con el 61 % que lo desaprueba.

Moore —el primer gobernador negro de Maryland y apenas la tercera persona negra elegida gobernador de cualquier estado— parecía no tener interés en atacar directamente a sus compañeros líderes demócratas, pero reconoció el enojo generalizado entre los votantes del partido.

Creo que mucha de la frustración está justificada. Lo entiendo. No entiendo cómo se puede ver la situación en la que vive mucha gente y pensar que todo está bien, dijo.

Moore sugirió que la mejor salida para los demócratas es apoyarse en lo que él describe como una «cultura de la reparación» para conectar con quienes se han sentido abandonados por el statu quo. Pero su visión para impulsar el progreso de todos incluye una serie de propuestas políticas que posiblemente sean más fáciles de impulsar en un estado controlado por los demócratas que en uno con un gobierno dividido. Por ejemplo, defendió el aumento acelerado del salario mínimo en Maryland, las inversiones en programas de aprendizaje, los indultos masivos por condenas por cannabis y el aumento de impuestos a los ricos como una respuesta a la situación actual.

En su discurso de graduación, Moore se apoyó en un sentimiento de orgullo nacional, un mensaje que no es un punto de énfasis para muchos demócratas.

El veterano de guerra dijo a los estudiantes que se graduaban que «el patriotismo es una responsabilidad de toda la vida» al recordar el legado de su abuelo, el reverendo James Thomas, exalumno de la Universidad Lincoln. Thomas se vio obligado a abandonar Estados Unidos de niño cuando el bisabuelo de Moore, un influyente ministro comunitario, huyó con la familia a su Jamaica natal para escapar de la violencia del Ku Klux Klan.

“En el recorrido de mi abuelo se encuentran lecciones no sólo sobre el orgullo o el espíritu nacional, sino también sobre lo que significa ser estadounidense”, afirmó Moore.

El abuelo de Moore finalmente regresó a Estados Unidos porque creía que el país “estaría incompleto” sin él.

“Amar a tu país no significa mentir sobre su historia”, dijo Moore en su discurso.

“Nuestro país está dividido actualmente en dos bandos: no izquierda contra derecha, ni rojo contra azul, sino entre quienes usan el patriotismo como un garrote para golpear a otros y quienes se avergüenzan de portar la bandera; entre quienes creen que amar a Estados Unidos significa odiar a la mitad de sus habitantes y quienes permiten que el cinismo sobre la historia de nuestra nación oscurezca sus aspiraciones”.

En todo el país, los principales demócratas están planteando diferentes estrategias para responder a las acciones de la administración Trump. Algunos, como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker , se posicionan como combatientes, oponiéndose firmemente a las medidas de Trump y exigiendo al Partido Demócrata una mayor intervención. Otros se han mostrado dispuestos a colaborar con el presidente para encontrar puntos en común, como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer , quien recientemente consiguió una nueva misión de aviones de combate para una base de la Guardia Nacional Aérea en su estado.

Cuando CNN le preguntó si Moore veía espacio para trabajar con la Casa Blanca, puso en duda la idea de que el presidente y sus aliados sean socios dispuestos.

«Si bien trabajaré con cualquiera, no me doblegaré ante nadie. No estamos hechos para eso», dijo.

“Creo que la colaboración debe ser recíproca. Y lo que seguimos viendo de esta administración ha sido un ataque frontal contra el estado de Maryland”, dijo Moore antes de lamentar a los miles de empleados federales del estado afectados por lo que él considera recortes desordenados en los primeros 100 días del presidente.

Mientras Moore busca la reelección el próximo año en Maryland, ya se habla de una posible candidatura para 2028 para el gobernador de 46 años.

Durante una aparición en el programa “The View” de ABC la semana pasada, Moore dijo repetidamente: “No me postularé” cuando se le preguntó sobre una candidatura presidencial en el próximo ciclo.

Cuando se le presionó para que dijera si eso significaba que descartaba lanzar una campaña en 2028, Moore dijo que su enfoque «está exclusivamente en asegurarse de que esta sea la década de Maryland».

“Creo que cualquiera que se esté posicionando en 2025 para 2028 no está tomando en serio 2025”, dijo.

A finales de este mes, Moore viajará a Carolina del Sur, un estado clave con primarias anticipadas, para encabezar una cena para el Partido Demócrata estatal. En su discurso, se espera que Moore enfatice la importancia de un liderazgo sólido, según un extracto preliminar de sus declaraciones preparadas, proporcionado a CNN.

«En este momento, nuestra labor no consiste simplemente en escondernos hasta que haya otras elecciones. La medida de nuestro éxito será cómo decidamos liderar», se espera que diga Moore.