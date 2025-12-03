Virginia revela plan para crear mercado minorista de marihuana

La Comisión Conjunta sobre el Futuro de la Venta de Cannabis ha trabajado en la elaboración de un plan antes de la sesión de la Asamblea General, cuyo inicio está previsto para mediados de enero. Si bien la propuesta podría cambiar a medida que avanza en el proceso legislativo, los legisladores estatales afirmaron que sienta las bases para la venta de cannabis en tiendas.

Virginia legalizó la posesión de marihuana para adultos en 2021, pero el gobernador Glenn Youngkin ha vetado en repetidas ocasiones medidas destinadas a crear un mercado legal. Sin embargo, la gobernadora electa Abigail Spanberger se ha comprometido a firmar la legislación para crear el mercado minorista si llega a su despacho.

“Por fin se está estableciendo un mercado de cannabis seguro y regulado para adultos en Virginia”, declaró el delegado Paul Krizek, presidente de la comisión. “Nuestro objetivo era asegurarnos de no crear monopolios, de no tener una situación descontrolada con el tabaco y de centrarnos en la seguridad pública, el crecimiento de las pequeñas empresas y, sin duda, la justicia económica”.

Según la propuesta, el proceso de solicitud de licencias comenzaría el próximo verano y las ventas podrían iniciarse en las tiendas el 1 de noviembre de 2026. La Autoridad de Control de Cannabis del estado es responsable de supervisar las licencias, las auditorías, la aplicación de la ley y las campañas de educación pública.

Los legisladores utilizaron la legislación aprobada durante la última sesión como marco para crear la nueva versión. Habrá 350 tiendas minoristas en todo el estado, dijo Krizek, con el objetivo de tener dos o tres en cada distrito en lugar de «20 en una sola ubicación».

El plan prohibiría a los gobiernos locales realizar un referéndum para prohibir la venta de marihuana.

Se prohibiría la venta de cannabis a menos de 300 metros de hospitales, escuelas, guarderías, centros de tratamiento para trastornos por consumo de sustancias y lugares de culto. La propuesta también modifica la distancia mínima requerida entre tiendas de marihuana de 300 metros a 1 milla.

Al crear la última versión de la legislación, Krizek dijo que los líderes revisaron los mercados en Nueva York, Colorado, Maryland y California.

California permite a las localidades optar por no participar en el mercado, dijo, así que «en el 60 % de California es ilegal vender marihuana. ¿Y quién ha cubierto esa brecha? El mercado ilícito la ha cubierto. Existe un verdadero problema: el mercado legal no puede competir con el mercado ilícito. En Virginia no estamos haciendo eso; todo el estado se estará afiliando, porque si no se afilia, básicamente se está afiliando al mercado ilícito».

El senador Lashrecse Aird, vicepresidente de la comisión, dijo que las recomendaciones “seguirán siendo fluidas, se seguirán evaluando y trabajando en ellas a lo largo de todo este proceso, así como del proceso legislativo”.