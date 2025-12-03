Spanberger anuncia al próximo secretario de salud y recursos humanos de VA

Mientras la gobernadora electa Abigail Spanberger se prepara para tomar el mando del estado de Virginia, ha anunciado su elección para el próximo secretario de salud y recursos humanos: Marvin Figueroa.

Figueroa, un veterano funcionario de alto rango del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., se desempeñó anteriormente como subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) bajo el exgobernador de Virginia, Ralph Northam. Figueroa también fue asesor de políticas de salud del senador estadounidense Mark Warner y contribuyó a la elaboración de la Ley de Atención Crónica (CHRONIC Care Act), una ley de 2018 que reforzó la cobertura de Medicare para personas con enfermedades crónicas. Recientemente, Figueroa fue vicepresidente de BGR Group, una firma bipartidista de cabildeo y comunicación en Washington D. C.

El secretario de Recursos Humanos (RH) del estado supervisa una docena de agencias estatales, entre ellas los Departamentos de Salud, Servicios Sociales y Servicios de Asistencia Médica. Su función es fundamental para ayudar a las administraciones gubernamentales a implementar sus agendas de salud pública.

“Como gobernador, me comprometo a garantizar que nuestros vecinos tengan acceso a una atención médica segura y confiable, y que cuenten con la atención de líderes preparados para afrontar los difíciles desafíos que se avecinan”, declaró Spanberger. “Sé que el Sr. Figueroa siempre priorizará la salud y la seguridad de los virginianos, y espero con interés trabajar junto a él para brindar atención médica asequible y accesible para todos los virginianos”.

La administración de Spanberger y los legisladores estatales tendrán que afrontar un panorama nacional cambiante de la financiación federal de la salud, junto con los próximos cambios en la elegibilidad para Medicaid y los mecanismos de financiación hospitalaria en los próximos años. El gobernador saliente Glenn Youngkin ya había reservado parte del superávit presupuestario estatal como «colchón» a principios de este año para cubrir algunos de los déficits de financiación creados por las medidas del Congreso y del presidente Donald Trump. Por ejemplo, el proyecto de ley de reconciliación aprobado este verano, por primera vez, transfiere a los estados la responsabilidad financiera de varios programas de salud pública.

“Los desafíos son reales. Las familias están sintiendo la presión del aumento de los costos, el acceso desigual a la atención médica y sistemas que a menudo son difíciles de gestionar”, declaró Figueroa. “Comparto el compromiso del gobernador electo de abordar estos problemas con la urgencia que merecen los virginianos. Estoy listo para trabajar con la Asamblea General, nuestras agencias y socios en toda la Mancomunidad para fortalecer los sistemas de los que dependen las comunidades y lograr un progreso que las personas puedan percibir en su vida diaria”.

Abordar los problemas de asequibilidad y acceso a la atención médica fue un pilar de la campaña de Spanberger para gobernadora. Se comprometió a apoyar una próxima reforma para crear un puesto único de administrador de beneficios farmacéuticos, contratado por el estado, para gestionar Medicaid en Virginia. Esta medida, según sus partidarios, mejoraría la rendición de cuentas, reduciría los costos y ayudaría a las farmacias independientes a mantenerse a flote.

Otros cambios en la salud pública que podrían vislumbrarse bajo la administración de Spanberger incluyen la creación de una herramienta estatal de comparación de precios hospitalarios transparentes para ayudar a las personas a evaluar las opciones de tratamientos y medicamentos. Podría colaborar con el fiscal general electo Jay Jones en la elaboración de leyes de protección al consumidor y promover que la industria farmacéutica de Virginia aumente la producción de medicamentos genéricos.

Spanberger también declaró a principios de este año que la red de clínicas gratuitas y benéficas de Virginia puede contar con su apoyo para aumentar la financiación en los próximos ciclos presupuestarios. Dado que el cambio en la política federal puede provocar que miles de virginianos pierdan su seguro médico, las clínicas se han estado preparando para un aumento de las necesidades en sus comunidades locales.