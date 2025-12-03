Virginia Occidental vuelve a prohibir las exenciones de vacunas escolares por motivos religiosos

La Junta de Educación de Virginia Occidental restableció el martes un mandato de vacunación escolar después de que la Corte Suprema del estado pausara el fallo de un tribunal inferior que permitía a los padres citar creencias religiosas para optar por no administrar las vacunas requeridas para que sus hijos asistan a clases.

El martes por la mañana, la Corte Suprema emitió una suspensión del fallo emitido la semana pasada por el juez de circuito del condado de Raleigh, Michael Froble, en una demanda colectiva. Al emitir la orden judicial, Froble afirmó que los hijos de familias que se opusieron a la ley estatal de vacunación obligatoria por motivos religiosos podrían asistir a la escuela y participar en deportes extracurriculares.

La Corte Suprema suspendió el fallo de Froble a la espera de la resolución de las apelaciones del caso. En vista de ello, la junta declaró que «reinstala su directiva a las juntas de educación de los condados para que no acepten exenciones religiosas a las leyes de vacunación obligatoria. Esta directiva estará vigente hasta que la Corte Suprema emita nuevas directrices».

La junta dijo además que su prioridad es garantizar el cumplimiento de la ley de vacunas «y salvaguardar la salud y el bienestar de todos los estudiantes de Virginia Occidental».

La junta había suspendido el mandato de vacunación la semana pasada después del fallo de Froble, que decía que una política estatal que prohibía a los padres solicitar exenciones religiosas violaba la Ley de Igualdad de Protección para la Religión, promulgada en 2023 por el entonces gobernador republicano Jim Justice.

Virginia Occidental se encontraba entre los pocos estados que otorgaban únicamente exenciones médicas a las vacunas escolares cuando el gobernador republicano Patrick Morrisey emitió una orden ejecutiva en enero que permitía las exenciones religiosas. En junio, la junta ordenó a las escuelas públicas que ignoraran la orden ejecutiva de Morrisey. Dos grupos presentaron una demanda contra la orden ejecutiva, alegando que la Legislatura, y no el gobernador, tiene la autoridad para tomar tales decisiones.

La legislación que habría permitido las exenciones religiosas fue aprobada por el Senado estatal y rechazada por la Cámara de Delegados a principios de este año. Froble afirmó en su fallo que el fracaso de la legislación no determinaba la aplicación de la ley de 2023. Rechazó el argumento de los demandados de que las exenciones religiosas solo pueden crearse mediante acción legislativa.

El portavoz de Morrisey, Drew Galang, dijo en una declaración el martes por la noche que la oficina del gobernador está revisando la orden de la Corte Suprema.

Miranda Guzmán y otros padres demandaron a las juntas educativas estatales y locales, así como al superintendente escolar del condado de Raleigh. Guzmán había obtenido una exención religiosa al mandato de vacunación del departamento de salud estatal y matriculó a su hijo en la escuela primaria para el año escolar 2025-26. Sin embargo, el 17 de junio, Guzmán recibió un correo electrónico del superintendente escolar local revocando el certificado, según la demanda.

El mes pasado, Froble certificó la demanda como una acción colectiva que involucra a 570 familias que habían solicitado y recibido exenciones religiosas en otras partes del estado. Añadió que la demanda colectiva también aplica a los padres que soliciten exenciones religiosas en el futuro.

La política de vacunación escolar de Virginia Occidental ha sido aclamada desde hace tiempo por expertos médicos como una de las más protectoras del país para los niños. La ley estatal exige que los niños reciban las vacunas contra la varicela, la hepatitis B, el sarampión, la meningitis, las paperas, la difteria, la polio, la rubéola, el tétanos y la tos ferina antes de comenzar la escuela.

Al menos 30 estados cuentan con leyes de libertad religiosa, incluyendo una firmada por el gobernador de Georgia en abril. Estas leyes se basan en la Ley Federal de Restauración de la Libertad Religiosa, firmada en 1993 por el entonces presidente Bill Clinton, que permite impugnar las regulaciones federales que interfieren con las creencias religiosas.