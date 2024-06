Virginia NAACP demanda a la junta escolar

La NAACP de Virginia demandó el martes a una junta escolar del condado por haber restablecido nombres militares confederados en dos escuelas, acusándola de abrazar valores segregacionistas y someter a los estudiantes negros a un entorno educativo racialmente discriminatorio.

La junta escolar del condado de Shenandoah votó 5-1 el mes pasado para revertir el nombre de Mountain View High School a Stonewall Jackson High School, y el de Honey Run Elementary a Ashby Lee Elementary. La votación revocó una decisión de 2020 de eliminar los nombres originales en un contexto de protestas a nivel nacional por la injusticia racial.

La demanda federal afirma que los estudiantes negros constituyen menos del 3% de la población del sistema escolar. Los demandantes incluyen a cinco estudiantes, identificados por sus iniciales y descritos como negros, blancos y birraciales, y sus padres.

The Associated Press envió un correo electrónico solicitando comentarios al presidente de la junta escolar, Dennis C. Barlow.

La NAACP escribió que a los estudiantes se les “exigirá, contra su voluntad, que respalden la violenta defensa de la esclavitud perseguida por la Confederación y el simbolismo que estas imágenes tienen en el movimiento supremacista blanco moderno”.

Por ejemplo, la demanda decía que un estudiante de primer año entrante, que es negro, se vería obligado a practicar deportes como miembro de los “Generales” de Stonewall Jackson. Y tendría que llevar un uniforme “adornado con un nombre y un logotipo que simboliza el odio, la supremacía blanca y la resistencia masiva a la integración”.

Si la estudiante no participa plenamente en los deportes escolares u otras actividades, puede perder oportunidades futuras, incluida la práctica de deportes universitarios, según la demanda, que fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Harrisonburg.

La NAACP alega que los nombres de las escuelas confederadas violan los derechos de los estudiantes de la Primera Enmienda, que incluyen el derecho a «no expresar una opinión con la que una persona no esté de acuerdo». También cita la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14ª Enmienda, que «prohíbe la discriminación racial en las instituciones respaldadas por el estado».

El Proyecto de Inteligencia del Southern Poverty Law Center, que mantiene una base de datos de más de 2.000 monumentos conmemorativos confederados en todo el país, no tenía conocimiento de otro caso de un sistema escolar que restableciera un nombre confederado que había sido eliminado, dijo en mayo la analista de investigación Rivka Maizlish.

En general, la tendencia a eliminar nombres y monumentos conmemorativos confederados ha continuado, aunque se ha desacelerado un poco desde 2020, dijo, y señaló que el Ejército cambió el nombre de nueve instalaciones con nombres de líderes confederados y eliminó un monumento confederado del Cementerio Nacional de Arlington.

Los miembros de la junta escolar del condado de Shenandoah que votaron en mayo para restaurar los nombres confederados dijeron que estaban honrando el sentimiento popular de la comunidad. Dijeron que los miembros anteriores de la junta que habían eliminado los nombres en 2020 habían ignorado a los electores y el debido proceso sobre el asunto.

Las elecciones de 2023 cambiaron significativamente la composición de la junta escolar, y un miembro de la junta escribió en un artículo de opinión para el Northern Virginia Daily que los resultados dieron al condado de Shenandoah “la primera junta 100% conservadora desde que alguien tiene uso de razón”.

Esa miembro de la junta, Gloria Carlineo, dijo durante una reunión de la junta en mayo que los opositores a los nombres confederados deberían “dejar de incluir el racismo y los prejuicios en todo” porque “les resta valor a los verdaderos casos de racismo”.

El único miembro de la junta que votó en contra de restaurar los nombres confederados, Kyle Gutshall, dijo que respetaba ambos lados del debate pero creía que la mayoría de los residentes de su distrito querían dejar los nombres de Mountain View y Honey Run en su lugar.

«No juzgo a nadie ni menosprecio a nadie por la decisión que está tomando», dijo. «Es un tema complejo».

Durante varias horas de comentarios públicos, los residentes del condado hablaron de ambos lados del problema.

Beth Ogle, madre y residente desde hace mucho tiempo, dijo que restaurar los nombres confederados es “una declaración al mundo de que no se valora la dignidad y el respeto de los estudiantes, profesores y personal de minorías”.

Kenny Wakeman, un residente del condado de toda la vida, dijo que el nombre de Stonewall Jackson “se mantuvo orgulloso durante 60 años hasta 2020”, cuando dijo que las “acciones de un oficial de policía deshonesto en Minneapolis, Minnesota”, provocaron una decisión para cambiar el nombre, una referencia hasta el asesinato de George Floyd que desató protestas y debates a nivel nacional sobre la injusticia racial.

Thomas J. “Stonewall” Jackson fue un general confederado de Virginia que ganó fama en la Primera Batalla de Bull Run cerca de Manassas en 1861 y murió en 1863 después de que le dispararan y le amputaran el brazo. El nombre de Jackson también fue eliminado de otra escuela secundaria en el condado de Prince William de Virginia en 2020. Esa escuela pasó a llamarse Escuela secundaria Unity Reed.

Ashby Lee lleva el nombre del general Robert E. Lee, un nativo de Virginia que comandaba las fuerzas confederadas, y de Turner Ashby, un oficial de caballería confederado que murió en batalla en 1862 cerca de Harrisonburg. Una escuela secundaria cerca de Harrisonburg también lleva el nombre de Ashby.

La resolución aprobada por la junta escolar establece que se utilizarían donaciones privadas para pagar los cambios de nombre.

El condado de Shenandoah, una jurisdicción mayoritariamente rural con una población de aproximadamente 45.000 habitantes, aproximadamente a 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Washington, DC, ha sido políticamente conservador durante mucho tiempo. En 2020, el republicano Donald Trump ganó el 70% de los votos presidenciales en Shenandoah, incluso cuando Biden ganó en Virginia por 10 puntos.