Declaran a hombre culpable de asesinar al hijo de un oficial de policía

Un hombre de Maryland fue declarado culpable de asesinar al hijo de un detective de la policía del condado de Prince George en un tiroteo y apuñalamiento que ocurrió en un parque el otoño pasado.

La semana pasada, un jurado declaró culpable a Kenneth Smith, de 54 años, de Fort Washington, de varios cargos, incluido el asesinato en primer grado de Desmond Thomas, de 30 años. Thomas era hijo de Det. Donnell Thomas.

Los fiscales dijeron que los dos tuvieron una discusión y un malentendido y describieron lo sucedido en octubre pasado como “sin sentido”.

El fiscal estatal adjunto, Bill Porter, dijo que Thomas y otra persona que sobrevivió al tiroteo estaban jugando baloncesto cuando Smith les dijo algo porque pensó que Thomas y la otra persona estaban con su hija de 14 años. Pero Porter dijo que no se conocían.

Posteriormente, Porter dijo que Smith y su hijastro tendieron una emboscada a los dos hombres de 30 años.

«La tragedia es que la cancha de baloncesto estaba justo al lado de los columpios», donde habían estado jugando las hijas de Smith, añadió Porter.

Porter dijo que Smith comenzó a maldecir y acusar a los hombres de estar en el parque con las niñas, mientras que los dos hombres seguían diciendo que no conocían a las niñas y que solo estaban allí para jugar baloncesto.

Fue entonces cuando el hijastro de Smith comenzó a disparar, dijeron los fiscales.

Las autoridades alegan que después de que el hijastro de Smith, Lamont Scott, le disparó a Thomas y al otro hombre, Smith apuñaló a Thomas varias veces.

La fiscal estatal del condado de Prince George, Aisha Braveboy, dijo que Smith testificó en su propia defensa durante el juicio, pero dijo que los fiscales comenzaron a descubrirlo en una serie de mentiras mientras investigaban su argumento de defensa, haciendo imposible que el jurado le creyera.

Dijo que también reprodujeron una llamada telefónica grabada desde la cárcel, donde Smith se jactaba de haber destruido pruebas.

“La vida es tan preciosa”, dijo Braveboy. “Tu primer instinto no debería ser no sólo acusar a la gente, sino también estar armado. Y luego usar esas armas contra dos personas que no conoces. Si todo el mundo dice: ‘Mira, no los conocemos’, entonces deberías aceptarlo como un hecho”.

Thomas es padre de un niño de 6 años.

“Me quitaron a mi hijo primogénito, Desmond, en un acto de violencia completamente sin sentido, trágico y evitable”, dijo Donnell Thomas. «Nunca debería haber sucedido».

Donnell Thomas dijo que Desmond vivirá a través de su hijo.

«Nuestra familia es fuerte y sanaremos», dijo Donnell Thomas.

Scott, el hijastro de Smith, será juzgado por su papel en la muerte de Thomas a finales de este verano.