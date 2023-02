Universidad planea recortar varios títulos de artes liberales

Los recortes, que serán votados por la junta directiva de la escuela el viernes, son en áreas como humanidades, inglés, matemáticas y teología. Los recortes de programas de grado fueron informados por primera vez por ARLNow .

La directora de la Escuela de Humanidades de Marymount, Ariane Economos, dijo que la escuela está avanzando con los recortes a pesar de un plan alternativo aprobado por el consejo de profesores, que dijo que reduciría los costos sin recortar los programas. Economos dijo que si los recortes se llevan a cabo, será perjudicial para la institución.

“Tenemos datos que muestran que los estudiantes eligen venir a Marymount para esas especializaciones y que no retendrían y no considerarían a Marymount si no tuviéramos esas especializaciones”, dijo Economos.