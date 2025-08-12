Una persona muere en un accidente de cuatro vehículos

Una persona murió el martes por la mañana después de un accidente de cuatro vehículos en el condado de Prince George, Maryland.

La Policía de Parques de EE. UU. dijo que los funcionarios respondieron a la escena alrededor de las 7 a. m., en dirección a Suitland Parkway cerca de Suitland Road.

Una persona, descrita como un adulto, fue declarada muerta en el lugar del accidente, mientras que otra fue trasladada al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida.

Actualmente, la Suitland Parkway en dirección este se está desviando en Meadowview Road y la dirección oeste se está desviando en Suitland Road.

La policía permanece en el lugar, investigando el accidente.