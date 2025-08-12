Activista comunitario de DC anticipó el control federal del departamento de policía de la ciudad

Hace años, cuando Robert Contee era el jefe de la policía de DC, el activista comunitario Ronald Moten dio la alarma.

Consideraba que los jóvenes de la ciudad cometerían un delito y serían liberados sin recibir los servicios y la ayuda adecuados que necesitaban. Tenía claro que se les podía ayudar, pero «lo que había no era lo que necesitaban, y los estábamos devolviendo a la comunidad», dijo Moten.

Moten, especialista en prevención de la violencia y resolución de conflictos urbanos, afirmó que persisten las preocupantes tendencias delictivas. Destacó la necesidad de abordar algunas de las causas fundamentales, como la rendición de cuentas, la pobreza y la mejora de la educación.

Horas después de que el presidente Donald Trump anunciara planes para tomar el control federal de la policía de DC y activar a cientos de miembros de la Guardia Nacional para acabar con el crimen, Moten dijo que era algo que había anticipado durante mucho tiempo que sucedería.

«Se puede ver a una milla de distancia», dijo Moten. «Un ratón ciego puede verlo a una milla de distancia».

Durante una conversación con un amigo que vive en el Capitolio, Moten se enteró de la gran preocupación por la delincuencia debido a anécdotas de empleados del Congreso y residentes que habían sido víctimas de robos o robos de vehículos. Esto provocó una reacción similar.

«Pensé: ‘Bueno, ya sabes lo que eso significa. Es cuestión de tiempo antes de que alguien más intervenga, porque mi vida quizá no importe, pero la suya sí'», dijo Moten.

En algunos casos, Moten señaló que hay legisladores que no viven en las comunidades a las que sirven. Añadió que los extremos no suelen resolver los problemas y describió el anuncio del lunes como una faceta de un extremo.

Además de los servicios adecuados, Moten afirmó que la educación es esencial. El primer día de clases, indicó que debería haber una asamblea planificada para que los jóvenes sepan: «No es un juego. Si necesitan ayuda, acéptenla».

“Sabemos que hay problemas en nuestra comunidad y que debemos solucionarlos”, dijo Moten. “No deberíamos tener que llamar a gente de afuera para que los arregle”.

Los padres también deben involucrarse, dijo Moten, porque algunos saben que sus hijos no están en casa y se quedan «en manos de otros. Y cuando otros se encargan de ellos, tenemos un problema».

A Moten le preocupa que el anuncio del lunes pueda afectar negativamente la economía de DC, porque «¿Quién quiere venir a una ciudad como esa?»

Si bien el crimen ha disminuido, hay “algunas cosas que debemos abordar y que no hemos estado abordando”, dijo Moten.

‘Un regreso a la retórica dañina de los años 90’

Después de que Eduardo Ferrer, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, escuchara las descripciones de Trump sobre DC y la delincuencia juvenil, dijo: “Realmente equivale a un regreso a la retórica dañina de los años 90, a esa afirmación del ‘superdepredador’ que nunca se materializó”.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó que las leyes de Washington D. C. sobre el enjuiciamiento de menores son «débiles» y «absurdas». En la conferencia de prensa de Trump del lunes, dijo: «Van al tribunal de familia y pueden hacer yoga y manualidades. ¡Ya basta!».

En respuesta, Ferrer dijo: “Desearía que ofreciéramos cosas como yoga (psicoterapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares), servicios terapéuticos reales de los que los jóvenes puedan beneficiarse”.

Insiste en que un enfoque rehabilitador conduciría a una reducción duradera del delito.

Trump desestimó la rehabilitación mientras hojeaba papeles durante la conferencia de prensa del lunes.

“Miren a este tipo”, dijo el presidente, estudiando un papel en sus manos. “Nunca serán un recurso valioso para la sociedad, me da igual. Sé que todos queremos decir: ‘Van a rehabilitarlos’. No van a rehabilitarlos”.

Ferrer dijo que en el caso de los menores, “los jóvenes tienen una increíble capacidad de cambio y crecimiento”, si se les da el entorno y el tratamiento adecuados.

Pirro también expresó su frustración por las restricciones que enfrentan los fiscales del Distrito cuando manejan casos que involucran delitos graves.

«Las leyes son débiles», dijo. «No puedo tocarte si tienes entre 14 y 17 años y llevas un arma».

Ferrer dijo que procesar a menores como adultos no produce resultados a largo plazo.

“La investigación muestra que cuando se coloca a los jóvenes en el sistema de adultos, en realidad aumenta la probabilidad de que reincidan”, dijo Ferrer.

El lugar adecuado para tratar los delitos juveniles, dijo, es el tribunal de familia.