Una persona fue hospitalizada tras ser baleada por la policía en Montgomery Village

Un hombre se encuentra hospitalizado tras ser baleado por un agente de policía en Montgomery Village, Maryland, el martes por la noche.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 5 de la tarde en la cuadra 18400 de Lost Knife Circle. Los agentes patrullaban el Off-Price Center en Contour Road debido a numerosas denuncias de actividad delictiva cuando vieron a un hombre actuando de forma sospechosa e intentaron detenerlo, según informó el jefe de policía del condado de Montgomery, Marc Yamada.

El hombre corrió hacia un complejo de apartamentos cercano y los agentes lo persiguieron. Cuando los agentes doblaban una esquina, el hombre les disparó, según Yamada. Un agente respondió al fuego, hiriendo al hombre.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado a un hospital en estado crítico y se espera que sobreviva, declaró Yamada. Ningún agente de policía resultó herido.

Según el subjefe Darren Francke, el hombre al que perseguían los agentes recibió disparos en la parte superior del torso y en la pierna.

Francke afirmó que el departamento ha recibido quejas frecuentes sobre posibles actividades delictivas en la zona y que se ha ordenado a los agentes que patrullen el área para «restablecer el orden».

“Estos agentes vienen aquí todos los días, a raíz de las quejas de los ciudadanos, para intentar que esta comunidad sea más segura. … Están intentando que esta comunidad sea más segura y arriesgan su propia seguridad para solucionar esto”, dijo Francke durante una conferencia de prensa el martes por la noche.

El martes, los agentes no dieron más detalles sobre por qué persiguieron al hombre, limitándose a decir que estaba mostrando un comportamiento sospechoso en el centro comercial.

Los agentes implicados serán suspendidos temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación.