Una joven madre hispana muere en atropello y fuga

Una joven madre de origen hispano se sumó al creciente número de peatones que han muerto después de ser atropellados en las autopistas y calles de Virginia, en los dos primeros meses del año, informó la policía estatal.

El sábado 24 de febrero, Carla Andrea Mejía, de 27 años y residente en el área de Woodbridge, salió del Elks Lodge alrededor de las 11:30 p.m., dijo su familia. La policía cree que ella se encontraba en el carril en dirección oeste de Minnieville Road, frente al club, cuando un conductor la atropelló y se dio a la fuga. Ella murió en el lugar.

“He perdido a mi hija y me duele haberla perdido, pero me duele más saber que mis nietos ya no tendrán a su mamá”, dijo la desconsolada madre de Mejía. “Recién están empezando a crecer. Necesitan a su madre”, añadió.

Las hijas de Mejía tienen 6 y 9 años. Su familia inició una recaudación de fondos en línea para ayudar con los gastos del funeral.

La policía cree que el auto causante del atropello es un Hyundai, pero aún no saben el color ni el modelo.

“Lo que hiciste y te fuiste, es terriblemente doloroso, porque ella ya no está aquí con nosotros. Está muerta”, afirmó la tía de Mejía, Mercedes Pérez Campos, en declaraciones a la prensa. “Lo correcto hubiera sido que la persona se detuviera, la ayudara y llamara a la policía o a la ambulancia. Quizás podríamos haberla salvado y todavía estuviera con nosotros”, señaló, al lado de otros compungidos familiares.

La policía estatal precisó que diecinueve peatones fueron atropellados y muertos en las carreteras de Virginia en los dos primeros meses del año (diez en las últimas dos semanas), incluida Carla Mejía.

Solo en el condado de Prince William, tres peatones han muerto este año. Ninguno de ellos se encontraba en un cruce peatonal.

El teniente de la policía del condado de Prince William, Jonathan Perok aconsejó a los peatones a «no usar ropa de colores oscuros si es de noche y tampoco cruce las calles fuera de un cruce peatonal.

“Nunca se puede medir realmente la velocidad a la que van los vehículos. En algunas de estas carreteras, alcanzan a veces velocidades de más de 50 o 55 mph”, dijo.