Un sospechoso que caminaba con muletas ayudó a un grupo a robar un auto

Se está llevando a cabo una búsqueda en el condado de Anne Arundel, Maryland, de tres sospechosos de robo de vehículos, uno de los cuales logró que un conductor se detuviera caminando frente a su vehículo usando muletas, según la policía.

El robo de vehículo ocurrió el viernes alrededor de la 1:20 am en la cuadra 500 de Brock Bridge Road, cerca de Laurel, según la policía del condado de Anne Arundel.

Es una carretera oscura y ventosa de dos carriles y en esa zona hay un pequeño parque y no mucho más: no hay casas ni negocios que atraigan a alguien durante la noche.

Un conductor declaró a la policía que alguien con muletas intentó cruzar la calle frente a su coche, lo que lo obligó a detenerse. Fue entonces cuando otros dos sospechosos, uno de ellos «posiblemente armado con una escopeta», según la policía, emergieron del bosque.

“Le exigieron su vehículo, golpearon la ventana y le ordenaron que saliera. Finalmente, lo obligaron a salir y prácticamente lo sacaron del vehículo”, declaró Justin Mulcahy, portavoz de la Policía del Condado de Anne Arundel.

El grupo de tres sospechosos varones se dio a la fuga, dijo la policía.

Los investigadores están contactando a los departamentos de la región para determinar si esto coincide con un patrón común en otros robos de vehículos. La policía solicita a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a su investigación que se comunique con ellos al 410-222-4730.