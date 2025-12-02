Cierres y retrasos: Las escuelas de Washington DC, Maryland y Virginia
La siguiente es una lista de los cierres y retrasos actuales para escuelas, gobiernos, lugares de culto y otras organizaciones.
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Retraso de 2 horas el martes 2 de diciembre.
Las Escuelas del Condado de Culpeper abrirán con 2 horas de retraso mañana, martes 2 de diciembre de 2025, debido al pronóstico de mal tiempo. El personal esencial y los conserjes se presentarán puntualmente; el resto del personal se presentará con 2 horas de retraso.
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Retraso de 2 horas el martes 12/2
|Escuela Episcopal de San Jaime
|Retraso de 2 horas el martes 12/2
Los niños en edad preescolar que no pidieron almuerzo caliente deben empacar un almuerzo sin maní ni frutos secos.