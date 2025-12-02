Cierres y retrasos: Las escuelas de Washington DC, Maryland y Virginia

Escuelas públicas del condado de Culpeper

Retraso de 2 horas el martes 2 de diciembre.

Las Escuelas del Condado de Culpeper abrirán con 2 horas de retraso mañana, martes 2 de diciembre de 2025, debido al pronóstico de mal tiempo. El personal esencial y los conserjes se presentarán puntualmente; el resto del personal se presentará con 2 horas de retraso.