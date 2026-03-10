Un policía de Baltimore resultó herido y un pistolero murió durante una llamada de robo

Un agente de policía que respondió a una llamada de robo en Baltimore recibió un disparo en la pierna el martes por parte de un hombre armado que fue asesinado por otro agente, dijeron las autoridades.

Una mujer saltó de una ventana durante el tenso enfrentamiento y otra mujer fue apuntada con una pistola por el hombre antes de dispararle, dijo el comisionado de policía Richard Worley.

«Fue relativamente rápido porque estaba disparando contra nuestros oficiales», dijo Worley.

El agente con una herida en la pierna se encontraba estable en el Centro de Traumatología de la Universidad de Maryland. El Dr. Thomas Scalea elogió a un compañero que le aplicó un torniquete en el lugar.

“Estamos muy agradecidos de que el agente y otras personas del vecindario no hayan sufrido daños graves”, declaró el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, a la prensa. “Nuestros pensamientos están con él, su familia e incluso con la familia del fallecido”.

El hombre que murió tenía parentesco con personas de la casa, dijo Worley.

No se dieron a conocer nombres. La Orden Fraternal de la Policía de Baltimore, un sindicato que representa a los oficiales, declaró que «todos los miembros involucrados se encuentran de buen ánimo».