Un peatón murió tras ser atropellado por un autobús y luego por un camión

La policía de DC está buscando al conductor de un camión que huyó de la escena de un accidente en el que murió un peatón el miércoles.

Jal Chuol Pinuieny, de 29 años, fue atropellado por un autobús de la WMATA poco antes de las 4 a. m. en la cuadra 4200 de Minnesota Avenue NE. En un comunicado de prensa , la policía indicó que Pinuieny «cayó a la calzada antes del accidente».

Después de que Pinuieny fue atropellado, el conductor del autobús llamó al 911 y estaba intentando dirigir el tráfico alrededor del accidente con un testigo cuando una camioneta atropelló a Pinuieny y luego huyó de la escena.

Cuando DC Fire y EMS llegaron a la escena, Pinuieny fue declarado muerto.

La policía ha pedido a cualquier persona que tenga conocimiento de este incidente que llame al departamento al (202) 727-9099 o envíe un mensaje de texto con la información a la “línea de información por texto” al 50411.