Oficial de policía de Hyattsville liberado bajo fianza sin garantía tras arresto por abuso sexual infantil

Un oficial de policía de la ciudad de Hyattsville que enfrenta cargos de abuso sexual infantil está libre bajo fianza sin garantía el lunes después de que los fiscales dijeron que la víctima en el caso no tenía preocupaciones sobre que el oficial estuviera libre mientras esperaba el juicio.

La víctima de 15 años es conocida por Jonathan Monge, de 37 años, cabo del Departamento de Policía de Hyattsville.

Su primera revisión de fianza luego de su arresto el mes pasado ocurrió exactamente un año después de que supuestamente ocurrieron los presuntos incidentes.

Por otra parte, la madre de la adolescente está acusada de agredir a su hija en el condado de Calvert, un incidente que, según los abogados, sí tuvo relación con esta situación. Los registros en línea muestran que se ha programado una audiencia para declararse culpable en enero.

Más de una docena de personas acudieron a la sala el lunes para apoyar a Monge, quien niega los cargos que se le imputan. Estos cargos incluyen abuso sexual contra una menor, violación en segundo grado y delitos sexuales en tercer y cuarto grado.

Los fiscales afirmaron que su única preocupación sobre Monge era un comentario que hizo, el cual, en su opinión, sugería que podría estar dispuesto a hacerse daño. El abogado de Monge, Thomas Mooney, argumentó que se estaba sacando de contexto. Se negó a ofrecer más comentarios después de la audiencia.

Por ahora, está previsto que el caso vaya a juicio en marzo.

Monge permanece bajo licencia administrativa sin goce de sueldo en el Departamento de Policía de Hyattsville, que dijo que estaba realizando su propia investigación después de su arresto.