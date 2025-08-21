Últimas Noticias:
Un muerto y un herido en un tiroteo cerca de un centro comercial

137 Views
    • Una persona murió y al menos otra resultó herida en un tiroteo cerca del centro comercial Eastover en Oxon Hill, Maryland, dijo la policía.

     

    Ocurrió el miércoles alrededor de las 2 p. m. en la cuadra 5100 de Indian Head Highway Service Road, dijo la policía.

     

    La policía informó que los dos hombres que recibieron disparos eran hombres. Uno falleció en el lugar y un adolescente fue trasladado al hospital. 

     

    La policía informó que una tercera persona abandonó el lugar sin ser trasladada a un hospital. La tercera persona, que no recibió atención médica, «resultó herida al intentar huir del lugar», declaró Etter.

     

    La policía dijo que el tiroteo está bajo investigación y que actualmente no hay información sobre un sospechoso.

     

    Ambos carriles de tráfico están cerrados alrededor del área de Southern Avenue y se indica a los conductores que sigan las instrucciones de la policía.