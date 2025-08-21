Muriel dice que no hay una «toma de control federal» mientras las tropas de la Guardia Nacional se expanden en DC

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, se opuso a la referencia de un periodista a la mayor presencia federal en el Distrito como una “toma de control” y le dijo a un periodista: “No ha habido ninguna toma de control”.

Pero cuando se le preguntó sobre el aumento en el número de tropas de la Guardia Nacional en el Distrito el miércoles, dijo: «No creo que la Guardia Nacional deba usarse para hacer cumplir la ley».

En cambio, Bowser dijo: «Tienen que usarse en, ya sabes, misiones específicas que beneficien a la nación. No creo que haya una milicia armada en la capital del país».

Se le preguntó a la jefa de policía de DC, Pamela Smith, sobre los oficiales del departamento que trabajan junto con la policía federal, así como con la Guardia Nacional.

“Tenemos agentes federales ejecutando órdenes de allanamiento en nuestra ciudad con regularidad”, dijo Smith. “Esto no es nada nuevo; creo que la diferencia radica en que hay una mayor presencia”.

Se le preguntó a Bowser sobre las acusaciones de que la policía de Washington D. C. había manipulado los datos delictivos para simular una disminución de la delincuencia. El Departamento de Justicia está iniciando una investigación sobre el asunto.

Bowser dijo que Smith está realizando una investigación sobre el asunto.

«Aún no hemos finalizado completamente la investigación, como la mayoría de ustedes saben, no hablamos de investigaciones abiertas hasta que esté completa», dijo Smith.

El alcalde y el jefe de policía se dirigieron a los periodistas en una escuela de DC antes del inicio de clases el lunes.

Un periodista planteó una pregunta sobre las preocupaciones por el miedo en la comunidad inmigrante mientras los estudiantes regresan a la escuela.

«Creo que las personas que se preocupan por sí mismas personalmente y por todos nosotros, que nos preocupamos por ellas y su seguridad, están haciendo ajustes», dijo Bowser.

También se le preguntó a Bowser si la aplicación adicional de la ley federal podría complementar a la policía para garantizar que los estudiantes lleguen a la escuela de manera segura.

«No necesitamos agencias federales que ayuden a los niños a llegar a la escuela», dijo Bowser, señalando programas como Safe Passages cuyo objetivo es proporcionar adultos capacitados para ayudar a guiar a los niños a clase.

El uso de máscaras por parte de algunos agentes del orden federal ha provocado protestas, pero Smith dijo a los periodistas que en algunas circunstancias, como la erradicación de la marihuana, «realmente se trata de asegurarse de que no haya amenazas que los alcancen una vez que hayan despejado el área».

Pero Bowser dijo: “Creemos que en nuestro entorno, en un entorno urbano, no hay razón para que un funcionario use una máscara”.

Hasta el miércoles, tropas de la Guardia Nacional de seis estados (Carolina del Sur, Virginia Occidental, Misisipi, Luisiana, Ohio y Tennessee) se han desplegado en DC.