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Un hombre fue acusado de asesinar a su padrastro

Los dos hombres habían discutido
Un hombre fue acusado de asesinar a su padrastro
By Washington Hispanic
junio 08, 2026 5:35 pm

Un hombre de Oxon Hill, Maryland, se enfrenta a un cargo de asesinato por la muerte de su padrastro, ocurrida en abril.

Delvin Graham, de 47 años, fue acusado formalmente el 2 de junio de homicidio según el derecho consuetudinario y delitos conexos, según informó la policía del condado de Prince George en un comunicado de prensa .

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La policía respondió a una llamada en Fenwood Avenue en Oxon Hill el 3 de abril. Encontraron al padrastro de Graham, James Venable, de 79 años y residente de Oxon Hill, dentro de una casa, inconsciente y "sufriendo de un trauma".

Graham fue arrestado en el lugar de los hechos.

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Venable fue trasladado al hospital, donde falleció el 22 de abril. Su muerte fue declarada homicidio.

Según la policía, los dos hombres discutieron y Graham agredió a Venable hasta que este perdió el conocimiento.

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Graham permanece detenido sin derecho a fianza. Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre el incidente que llame a la Unidad de Homicidios al 301-516-2512 o que se ponga en contacto con Crime Solvers en línea a través de www.pgcrimesolvers.com.

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