Conozca a todos los candidatos que se postulan para un cargo en las elecciones primarias de Washington D.C.

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El voto por orden de preferencia permite a los votantes clasificar hasta cinco candidatos en una misma elección

Por primera vez, los votantes de Washington D.C. utilizarán el sistema de votación por orden de preferencia al rellenar sus papeletas para las elecciones primarias del 16 de junio.

Los votantes decidirán los candidatos de su partido en las elecciones para alcalde, delegado al Congreso, fiscal general y varios puestos en el consejo municipal.

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En lugar de simplemente seleccionar un candidato en una contienda, el voto por orden de preferencia permite a los votantes clasificar hasta cinco candidatos en una misma elección según su preferencia. Este método puede hacer que sea aún más importante para los votantes conocer a todos los candidatos, no solo a su favorito.

Antes de las elecciones primarias de Washington D.C. en junio, WTOP envió un cuestionario a todos los candidatos en cada contienda electoral, pidiéndoles que se presentaran a los votantes, compartieran sus prioridades y dieran su opinión sobre algunos de los problemas más acuciantes que enfrenta el Distrito.

Los candidatos enviaron sus respuestas a través de un formulario en línea y sus respuestas se publicaron textualmente.

Haz clic en los nombres de los candidatos para ver sus respuestas y obtener más información sobre ellos. Los candidatos cuyas respuestas no tienen un enlace a su nombre no respondieron al cuestionario de WTOP a pesar de los múltiples intentos de contactarlos.

Conozca a los candidatos

Alcalde

Janeese Lewis George

Gary Goodweather

Ernest Johnson

McDuffie keniano

Vicente Naranja

Rini Sampath

Hope Solomon

Delegado ante la Cámara de Representantes

Trent Holbrook

Greg Jaczko

Brooke Pinto

Robert White

Kinney Zalesne

miembro del consejo general

Kevin Chavous

Dwight Davis

Dyana Forester

Fred Hill

Greg Jackson

Leniqua'dominique Jenkins

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Candace Tiana Nelson

Oye Owolewa

Lisa Raymond

También se celebrarán elecciones especiales para cubrir el puesto de concejal independiente que ocupa Kenyan McDuffie en el Consejo del Distrito de Columbia. El consejo designó a Doni Crawford, antiguo colaborador de McDuffie, para ocupar su puesto hasta que se celebren estas elecciones especiales. Crawford se presenta para completar el mandato, que finaliza en enero.

El escaño está incluido en las elecciones primarias, pero las elecciones especiales determinarán quién ocupará el puesto hasta enero, cuando el ganador de este ciclo electoral prestará juramento para comenzar su mandato.

Todos los candidatos en la elección especial se presentan como independientes, ya que solo puede haber un concejal demócrata general a la vez. La concejal general Anita Bonds es demócrata, pero no busca la reelección, razón por la cual hay candidatos demócratas para un puesto general en las elecciones primarias.

Miembro del consejo municipal por elección general (elección especial)

Doni Crawford

Jacque Patterson

Elissa Silverman

Concejal del distrito 1

Rashida Brown

Terry Lynch

Aparna Raj

Jackie Reyes Yanes

Miguel Trindade Deramo

Concejal del distrito 5

Bernita Carmichael

Bridget French

Zachary Parker , titular

Concejal del distrito 6

Charles Allen , titular

Michael Murphy

Gloria Ann Nauden

Ministro de justicia

Brian Schwalb , titular del cargo

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JP Szymkowicz