Conozca a todos los candidatos que se postulan para un cargo en las elecciones primarias de Washington D.C.

Por primera vez, los votantes de Washington D.C. utilizarán el sistema de votación por orden de preferencia al rellenar sus papeletas para las elecciones primarias del 16 de junio.
Los votantes decidirán los candidatos de su partido en las elecciones para alcalde, delegado al Congreso, fiscal general y varios puestos en el consejo municipal.
En lugar de simplemente seleccionar un candidato en una contienda, el voto por orden de preferencia permite a los votantes clasificar hasta cinco candidatos en una misma elección según su preferencia. Este método puede hacer que sea aún más importante para los votantes conocer a todos los candidatos, no solo a su favorito.
Antes de las elecciones primarias de Washington D.C. en junio, WTOP envió un cuestionario a todos los candidatos en cada contienda electoral, pidiéndoles que se presentaran a los votantes, compartieran sus prioridades y dieran su opinión sobre algunos de los problemas más acuciantes que enfrenta el Distrito.
Los candidatos enviaron sus respuestas a través de un formulario en línea y sus respuestas se publicaron textualmente.
Haz clic en los nombres de los candidatos para ver sus respuestas y obtener más información sobre ellos. Los candidatos cuyas respuestas no tienen un enlace a su nombre no respondieron al cuestionario de WTOP a pesar de los múltiples intentos de contactarlos.
Conozca a los candidatos
Alcalde
Janeese Lewis George
Gary Goodweather
Ernest Johnson
McDuffie keniano
Vicente Naranja
Rini Sampath
Hope Solomon
Delegado ante la Cámara de Representantes
Trent Holbrook
Greg Jaczko
Brooke Pinto
Robert White
Kinney Zalesne
miembro del consejo general
Kevin Chavous
Dwight Davis
Dyana Forester
Fred Hill
Greg Jackson
Leniqua'dominique Jenkins
Candace Tiana Nelson
Oye Owolewa
Lisa Raymond
También se celebrarán elecciones especiales para cubrir el puesto de concejal independiente que ocupa Kenyan McDuffie en el Consejo del Distrito de Columbia. El consejo designó a Doni Crawford, antiguo colaborador de McDuffie, para ocupar su puesto hasta que se celebren estas elecciones especiales. Crawford se presenta para completar el mandato, que finaliza en enero.
El escaño está incluido en las elecciones primarias, pero las elecciones especiales determinarán quién ocupará el puesto hasta enero, cuando el ganador de este ciclo electoral prestará juramento para comenzar su mandato.
Todos los candidatos en la elección especial se presentan como independientes, ya que solo puede haber un concejal demócrata general a la vez. La concejal general Anita Bonds es demócrata, pero no busca la reelección, razón por la cual hay candidatos demócratas para un puesto general en las elecciones primarias.
Miembro del consejo municipal por elección general (elección especial)
Doni Crawford
Jacque Patterson
Elissa Silverman
Concejal del distrito 1
Rashida Brown
Terry Lynch
Aparna Raj
Jackie Reyes Yanes
Miguel Trindade Deramo
Concejal del distrito 5
Bernita Carmichael
Bridget French
Zachary Parker , titular
Concejal del distrito 6
Charles Allen , titular
Michael Murphy
Gloria Ann Nauden
Ministro de justicia
Brian Schwalb , titular del cargo
JP Szymkowicz