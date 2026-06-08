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Tres trabajadores resultaron heridos en un incidente eléctrico cerca de la estación de metro Medical Center

Todos los contratistas han sido retirados del conducto eléctrico
Tres trabajadores resultaron heridos en un incidente eléctrico cerca de la estación de metro Medical Center
By Washington Hispanic
junio 08, 2026 12:25 pm

Al menos tres trabajadores resultaron gravemente heridos en un "accidente eléctrico" cerca de la estación de metro Medical Center el lunes por la mañana, según un portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery.

El portavoz Pete Piringer dijo que su departamento fue alertado sobre una "posible explosión eléctrica" ​​que involucraba a personas que trabajaban afuera de la estación Maryland Metro alrededor de las 7:45 a. m.

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Todos los contratistas han sido retirados del conducto eléctrico, que Piringer describió como un "espacio bastante reducido".

“Los paramédicos están atendiendo y trasladando a varias personas, al menos tres de ellas con heridas bastante graves como consecuencia de una descarga eléctrica”, dijo Piringer en un vídeo publicado en las redes sociales .

Según Piringer, entre sus lesiones se incluyen quemaduras eléctricas graves.

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La estación está ubicada cerca del campus de los Institutos Nacionales de Salud. Metro informó que el servicio no se verá afectado mientras las autoridades investigan lo sucedido dentro del pozo.

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