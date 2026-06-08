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Trayon White, concejal del Distrito de Columbia, fue censurado y multado por no presentar sus declaraciones financieras

White incumplió tres de los plazos de presentación de informes que se realizan dos veces al año
Trayon White, concejal del Distrito de Columbia, fue censurado y multado por no presentar sus declaraciones financieras
By Washington Hispanic
junio 08, 2026 9:15 pm

El lunes, la junta de ética gubernamental de Washington D.C. censuró al concejal del distrito 8, Trayon White, ordenándole pagar una multa de 900 dólares por no haber presentado sus declaraciones financieras personales en 2024 y 2025.

Según la Junta de Ética y Responsabilidad Gubernamental del Distrito de Columbia, White incumplió tres de los plazos de presentación de informes que se realizan dos veces al año.

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“En consecuencia, la Junta impone una multa civil de 300 dólares por cada cargo, para un total de 900 dólares, y ordena al demandado que presente los informes requeridos de conformidad con esta opinión”, dice su decisión .

Según la junta, el motivo de la censura se debía al cargo y las responsabilidades de White como concejal y funcionario electo. La falta de información “socava la confianza pública en el gobierno del Distrito y justifica una sanción mayor que la mera multa por presentación tardía”, afirmó.

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Las tres declaraciones pendientes debían presentarse en noviembre de 2024, y en mayo y noviembre de 2025.

En diciembre de 2024, sus colegas del Consejo del Distrito de Columbia votaron por unanimidad para expulsar a White del órgano legislativo debido a un caso federal de soborno cuyo juicio está programado para septiembre . White está acusado de aceptar 35.000 dólares en sobornos en efectivo para influir en contratos municipales.

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White regresó al consejo en agosto de 2025 tras ganar las elecciones especiales para su antiguo escaño .

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